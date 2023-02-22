Yeniden tasarlanan Uber uygulaması tüm hizmetleri bir araya getiriyor

Uber uygulaması yeni güncelleme aldı ve büyük bir değişikliğe gitti. Şirket, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlamış olduğu son güncellemede, artık şirketin tüm hizmetlerini bir araya getirmeye başladı. Bundan sonra Uber Eats hizmetini kullanarak online yemek sipariş etmek için başka bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak. Uygulamadan hem yemek siparişlerinize hem de yolculuklarınıza ulaşabileceksiniz.

Tüm hizmetler bir araya getirildi

Yolculuk ve Uber Eats teslimatlarını artık daha kolay, daha az dokunuşla kontrol etmek için ana ekran deneyimi basitleştirildi. Aynı zamanda bir e-scooter ile akşam yemeğine, sinemaya ya da kahve içmeye gitmek için şehirdeki mevcut olan tüm yolculukları ve teslimat tekliflerini bulabileceğiniz yeni bir ‘Hizmetler’ sekmesi oluşturuldu. Aynı zamanda Etkinlik Merkezi bölümüyle geçmiş ve yaklaşan yolculukları, ayrıca Eats siparişlerini de tek bir yerden takip etmeniz mümkün olacak.

Yolculuk türleri ve konumlar gibi favorilerinizi rezerve etmek artık daha zahmetsiz bir hal alacak. Kayıtlı yerleriniz ve yolculuklarınız ana ekranda görünecek. Tercihlerinize, geçmiş yolculuklarınıza ve varış yerlerinize göre kişiselleştirilmiş varış noktalarının ve yolculuk türlerinin bir listesi öneri olarak sunulacak. Aynı zamanda Uber’i nasıl kullandığınıza bağlı bir şekilde, şehir içi planlama yapma ve tasarruf etme yolları gibi kişiselleştirilmiş tavsiyeler de paylaşılacak.

Yeni Uber uygulaması iOS kullanıcılarına birçok sürpriz sunuyor

Yeni Uber uygulaması, iOS kullanıcıları için pek çok sürpriz içeriyor. Evden bir araç talep ettiğinizde, sürücünün ne zaman geleceğini görmek için cihazınızın kilidini tekrar tekrar açma problemi ortadan kalkacak. Uygulama, Canlı Aktiviteler ve Dinamik Ada özelliklerini destekleyecek. Bu sayede iOS 16 sürümünü tercih eden kullanıcılar, seyahatin canlı ilerleyişini kolayca takip edip araç ayrıntıları, tahmini varış süresi bilgileri ve yolculuk durumu gibi kritik güncellemeleri alabilecek.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, cihazlarının kilidi açıkken yolculuğun ilerleyişini Dinamik Ada’da görüntüleyebilecek. Böylece diğer uygulamaları kullanırken bile önemli ayrıntılara konforlu bir biçimde bakabileceksiniz.

Uber’in hizmetleri artık yalnızca yolculuktan daha fazlasını içerdiği için kullanıcının henüz mevcut olduğunu bilmediği seçenekleri keşfetmesi ve yeni deneyimler bulma fırsatı göz önünde tutuluyor. Yine de şirket, Uber Eats’in özel uygulamasının durdurulmayacağını ve iPhone’un özel işlevlerinin önümüzdeki aylarda hayata geçirileceğini bildirdi.

Son olarak kısa bir süre önce Uber Eats’in Türkiye’ye geleceği öğrenilmişti. Yemeksepeti ve GetirYemek rakibi olarak ülkemizde faaliyet gösterecek olan hizmet, online yemek sipariş etmenize ve market alışverişlerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak.