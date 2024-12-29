Xerox lazer yazıcı üreticisi Lexmark’ı satın alıyor

Xerox, lazer yazıcı üreticisi olan Lexmark şirketini satın alıyor.

Gerçekleştirilen bu satın alma girişimi 1,5 milyar dolar tutarında olacak.

Xerox, lazer yazıcı üreticisi Lexmark International Inc.’i 1,5 milyar dolara satın aldığını doğruladı. Gerçekleştirilen bu anlaşma, Xerox’un Lexmark’ın mevcut sahiplerinden (Ninestar Corporation, PAG Asia Capital ve Shanghai Shouda Investment Center) üstleneceği borç ve yükümlülükleri de içeriyor.

Xerox firması bu satın alma işlemini finanse etmek için yıllık temettüsünü hisse başına 1 dolardan 0,50 dolara düşürecek. Bu da ABD ve Çin’deki düzenleyici kurumların onayının beklenmesiyle birlikte 2025’in ikinci yarısında yapılması beklenen anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olacak.

Xerox, Lexmark satın alımını 2025’in ikinci yarısında tamamlayacak

Lexmark halihazırda zaten Xerox firmasının ortağı ve tedarikçisi olarak biliniyor. Bu satın alım ile birlikte şirket üretimini dışarıdan temin etmeden önemli tasarruflar elde etmeyi düşünüyor. Xerox pazarlama ve emlak operasyonlarını birleştirerek işletme maliyetlerinde yıllık 200 milyon dolar tutarında bir azalma olacağını tahmin ediyor.

Bu satın almayla beraber Xerox, baskı pazarındaki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Asya ve Latin Amerika gibi stratejik bölgelerdeki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Fakat bu anlaşmanın Xerox’un brüt kaldıraç oranını beklenen sinerjiden 4,4 kat daha fazla artıran borç içerdiği göz önüne alındığında, bu satın alma aynı zamanda birtakım mali riskler de doğuruyor. Buna rağmen analistler bu hareketi nakit akışını iyileştirme ve uzun vadeli karlılığı sağlama fırsatı olarak görüyor.

Xerox’un CEO’su Steve Bandrowczak bu anlaşma ile ilgili şunları söylüyor:

“Lexmark’ı satın almamız, ortak değerlere, tamamlayıcı güçlere ve baskı sektörünü ilerletmeye yönelik derin bir bağlılığa sahip iki sektör lideri şirketi bir araya getirerek daha güçlü bir organizasyon yaratacak. Yeteneklerimizi birleştirerek, uzun vadeli karlı büyümeyi yönlendirmek ve müşterilerimize hizmet etmek için daha iyi bir konumda olacağız ve Yeniden İcat Etmemizi daha da ileriye taşıyacağız.”

Lexmark başkanı ve CEO’su Allen Waugerman ise anlaşmaya ilişkin şu sözleri kullanıyor: