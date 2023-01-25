World of Warcraft milyonlarca Çinli oyuncuya veda etti

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2004 yılında yayınlanan MMORPG temalı World of Warcraft kısa sürede tüm dünyada büyük bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başardı. Warcraft evreninde geçen fantastik oyun, serinin üçüncü yapımı olan The Frozen Throne’da geçen olayların yaklaşık dört yıl sonrasını konu alıyor. Oyuncuları Azeroth gezegeninde etkileyici bir maceraya davet eden bu yapım, macOS X ve Microsoft Windows platformlarında milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Her geçen gün oyuncu sayısını artırmaya devam eden World of Warcraft, ortaya çıkan son gelişmelere göre büyük bir yara almış durumda. The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre WoW, 14 yıllık işletiminin ardından ABD’li geliştirici Blizzard ile Çinli ortağı NetEase arasında yaşanan bir anlaşmazlık sebebiyle bu gece yarısı itibariyle Çin’deki kullanıcılarına veda etti. Popüler oyun, belki de en çok kullanıcıya sahip olduğu bu geniş pazarda artık kullanılamaz duruma geldi.

World of Warcraft geçici olarak Çin’de kapatıldı

Blizzard Entertainment ile NetEase arasında yaşanan anlaşmazlık, geçtiğimiz yılın kasım ayında iki şirketin 14 yıl önce imzaladığı lisans sözleşmesini yenileme şartları üzerinde anlaşamayınca gün yüzüne çıktı. Bilindiği üzere bir oyunun Çin pazarında satışa sunulması için yerel bir yayıncı ve Çin hükümetinin izni gerekiyor. Blizzard’a göre birkaç gün önce altı aylık bir sözleşme uzatma talebinde bulunuldu. Fakat ne yazık ki NetEase’den gelen yanıt olumsuz oldu. Geliştirici, Çin’deki kullanıcılarıyla yeniden buluşmak için başka firmalarla görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl NetEase CEO’su Simon Zhu, LinkedIn platformunda yaptığı bir paylaşımda, “Bir gün perde arkasında yaşananlar anlatılacak. O zaman geliştiriciler ve video oyunu oyuncuları, bir aptalın tüm sektöre ne kadar zarar verebileceğini daha iyi anlayacaklar” diyerek tüm gözleri üzerine çevirdi.

Blizzard Entertainment şirketi, World of Warcraft sunucularının Çin’de kapatılmasının kesinlikle bir ‘son’ olmadığını belirtti. Yaşanan mevcut durumu ‘geçici ve talihsiz bir kapanma’ şeklinde değerlendiren şirket, kısa bir süre içerisinde tekrardan Çinli hayranlarıyla buluşmayı amaçlıyor. Öte yandan Blizzard’a göre biriken kullanıcı verileri kaydedilebileceği için oyun geri döndüğünde kimse herhangi bir kayıpla karşılaşmayacak.

E-spor takımları bu durumdan kötü etkilendi

Blizzard Entertainment ile NetEase arasında yaşanan anlaşmazlık elbette ki yalnızca World of Warcraft’ı vurmadı. Bunun yanı sıra şirketin diğer oyunları olan Overwatch, Hearthstone ve Diablo III de bu durumdan etkilendi. 14 yıldır Çin pazarında önemli bir pazar payına hitap eden şirket, bu şekilde milyonlarca oyuncusundan geçici olarak uzaklaştırıldı.

Açıklanan bilgilere göre yaşanan bu durum, e-spor takımlarını da kötü etkiledi. Çinli Overwatch ekipleri, içinden çıkılamayacak zor bir duruma düştü. Artık Çin’de oyunu oynamak mümkün olmadığı için, turnuva ve antrenmanlar hakkında da büyük bir belirsizlik meydana geldi.