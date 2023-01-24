Apple, Disney ile VR içeriği üretmeye başladı

Teknoloji devi Apple son dönemlerde rotasını sanal ve karma gerçeklik (VR / MR) dünyasına çevirdi. Çok yakında VR pazarına giriş yapacağı söylenen Cupertino merkezli şirketin, bu alanda güçlü isimler ile iş birliği içerisinde olduğu ortaya çıktı. Henüz firmanın bu pazar için tasarladığı ilk cihazının piyasaya çıkmasına uzun bir süre var gibi görünüyor. Çalışmalarını son sürat devam ettiren ekip, etkileyici bir ürün geliştirmenin yanı sıra cihaza uyumlu içerik geliştirmek için de harekete geçmiş durumda.

Yeni karma gerçeklik gözlüğü ile büyük bir atılım gerçekleştiren Apple, ilerleyen süreçte piyasaya çıkacak olan cihazı için içerik geliştirmek üzere pek çok büyük firmayla anlaştı. Bu markalar arasında The Walt Disney Company ve Sony Group gibi önemli isimler yer alıyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, piyasanın önde gelen bazı devleriyle iş birliği için görüşmelere başladı.

Apple yeni cihazıyla VR ve MR pazarını domine edecek

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, karma gerçeklik gözlüğünü Sony Group ile ortaklaşa bir şekilde geliştirdi. İki ultra yüksek çözünürlüklü ekran tasarlayan firma, iddialara göre harici VR kameralar ve artırılmış gerçekliğe geçiş için bir dizi mod içerecek. Bunun yanı sıra şirket, The Walt Disney Company ile medya ortaklığı konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu ayın başlarında Bloomberg, Apple’ın bu yıl ilk karma gerçeklik gözlüklerini piyasaya sürmeyi planladığını bildirmişti. Bununla alakalı olarak çalışmalarını hızlandıran şirketin, Apple TV+ adlı dijital streaming platformunun söz konusu gözlüklerle uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde güncellendiği söyleniyor.

Karma gerçeklik gözlükleri, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesneleri almasına ve bunları bilgisayar tarafından oluşturulan verilerle birleştirmesine olanak tanıyor. Apple’ın kısa süre içinde bu pazarda da öncü markalardan biri haline geleceği tahmin ediliyor. Merakla beklenen cihazın ise bu yılın bahar aylarında yapılacak olan etkinlik sırasında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün fiyatı sızdırıldı

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, VR ve MR pazarı için sunacağı yeni karma gerçeklik gözlüğünü son derece yüksek rakamlardan alıcı karşısına çıkaracak. Heyecanla beklenen cihaz, iddialara göre yaklaşık 3 bin dolar karşılığında satılacak. Bu rakam güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 56 bin 400 TL’ye tekabül ediyor.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Meta şirketinin geçen yıl piyasaya sürdüğü Quest Pro karma gerçeklik gözlüğü 1.500 dolar karşılığında satışa sunulmuştu. Apple’ın cihazı iddia edildiği gibi bir fiyatla raflara gelirse cihaz, Quest Pro’nun iki katı fiyata satılacak.

Tüm bu iddialara ilişkin şimdilik Apple’dan resmi bir doğrulama ya da cevap gelmedi. Öte yandan iddialara konu olan Sony Group ve The Walt Disney Company firmaları da herhangi bir açıklamada bulunmadı.