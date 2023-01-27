Windows 11 için Facebook Messenger widget’ı çıktı

Teknoloji devi Microsoft bugün sürpriz bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirket, 2021 yılın ekim ayında piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Sürekli olarak yeni özelliklerle yazılımını güncellemeyi sürdüren firma, son olarak ise sosyal medya kullanıcılarını radarına aldı. Windows 11 test kullanıcıları için Facebook Messenger widget’ı yayınlandı. Araç, işletim sisteminin 25284 numaralı sürümüne dahil edildi ve şu anda yalnızca Dev Channel’a kayıtlı olan Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.

Windows 11’e gelen Facebook Messenger widget’ı ile birlikte sosyal medya kullanıcıları, artık daha konforlu ve pratik bir iletişim deneyimine sahip olacak. Aktif bir şekilde Messenger’ı kullanan kişilerin oldukça memnun kalacağı bu yenilikle beraber; okunmamış sohbetler de dahil olmak üzere en son gelen mesajların ön izlemeleri ve sohbetler için hızlı kısayollar kullanıcılara sunulacak. Üstelik kullanıcılar tüm bunlara uygulamayı açmadan erişim sağlayabilecek.

Facebook Messenger widget’ı, diğer Meta uygulamalarının da önünü açacak

Dev Channel kullanıcıları için gelen yeni widget eklentisi, Windows 11 için çok büyük bir devinim olmasa da Microsoft dışında bir şirket tarafından geliştirilen ilk eklenti olarak önemli bir adım şeklinde nitelendiriliyor. Bilindiği üzere üçüncü taraf eklentilere yönelik destek, geçen yılın ekim ayında Microsoft’un diğer geliştiriciler için araçlar oluşturmayı mümkün kılması ile birlikte başladı.

Facebook Messenger widget’ı şüphesiz ki Windows 11’deki tek üçüncü taraf eklentisi olmayacak. Bu eklentinin yayınlanması ile beraber, Microsoft işletim sistemi kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek için kendi araçlarını oluşturmak, uygulama geliştiricilerinin tasarrufuna kalmış durumda.

İlk olarak Messenger ile birlikte Windows 11 işletim sisteminde widget desteği sunmaya başlayan Meta, çok yakında diğer büyük uygulamaları için de aynı hizmeti sağlayabilir. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler sosyal medya platformlarının da kendi widget’larının yakında Windows 11’e gelebileceği tahmin ediliyor.

Bu adımla beraber şirket, kullanıcılarının yalnızca bir düğmeye tıklayarak hızlı ve erişilebilir bir biçimde uygulamadaki hesaplarını kontrol etmelerine katkıda bulunacak. Örneğin tıpkı Messenger widget’ında olduğu gibi, WhatsApp’ın eklentisi yayınladığı takdirde, widget sekmesinden platformdaki son mesajlar kolayca görüntülenebilecek.

Microsoft şimdilik geliştirilmekte olan diğer üçüncü taraf eklentiler hakkında bir açıklama yapmadı. Öte yandan Facebook Messenger widget’ı için geliştirici testlerinin ne zaman biteceği ve herkese açık bir şekilde yayınlanacağı da belirsizliğini korumaya devam ediyor. Dev Channel, Microsoft’un ilk test aşaması olarak biliniyor. Dolayısıyla Messenger widget’ının kararlı sürümde yayınlanmadan önce Beta kullanıcılarına ve sürüm ön izlemesine abone olan kullanıcılara sunulması bekleniyor.