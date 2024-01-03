Windows 11, 2023 yılını da Windows 10’un gerisinde tamamladı

Teknoloji devi Microsoft’un 2021 yılında piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemi hızla popülaritesini artırmaya devam ediyor. StatCounter tarafından aktarılan verilere göre Windows 11, 2023 yılında dikkat çekici bir başarı kaydetti. İşletim sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak yüzde 9 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte yazılım, yılın başında yüzde 18,12 olan pazar payını Aralık ayında yüzde 26,54 seviyesine yükseltti.

Şirketin yeni işletim sistemi daha modern bir arayüz tasarımına ev sahipliği yaparken, bununla beraber birçok yeni işlevsel özellik ve ayrıca çok sayıda performans iyileştirmesine de yer veriyor. Hızlı bir şekilde pazar payını artırmaya devam eden yazılım, yine de elde ettiği tüm bu başarılara rağmen Windows 10 işletim sisteminin gerisinde kalıyor. Elbette ki Windows 10’un daha düşük sistem gereksinimlere sahip olması ve halihazırda milyonlarca cihazda yıllardır mevcut olması gibi sebepler yüzünden 2015 yılında piyasaya çıkan yazılım, henüz yaklaşık iki yıllık bir geçmişe sahip olan Windows 11’den daha fazla tercih ediliyor.

Windows 10 hala en popüler işletim sistemi

Hala daha popülaritesini yitirmeyen Windows 10 işletim sistemi, Aralık ayından itibaren yüzde 67’nin üzerinde bir pazar payına sahip olarak Microsoft kullanıcılarının favori işletim sistemi olarak zirvede kendine yer buldu.

Ocak ayında elde edilen yüzde 68,86’lık pazar payında küçük bir kayıpla karşılaşan yazılım, buna rağmen yine de liderliğini kaybetmiyor ve uzun süre daha zirvenin tadını çıkaracak gibi görünüyor.

Windows 7 pazar payında keskin düşüş

Şirketin bir döneme damgasını vuran işletim sistemi Windows 7 ise geçen yıl bir kullanıcı kaybı ile karşılaştı. Ocak ayında yazılıma olan talep yaklaşık olarak yüzde 10 oranındayken, yıl sonunda bu oran yüzde 3,35’e geriledi.

Peki ya bir yılda Windows 7 kullanıcı sayısında yaşanan bu düşüşün sebebi ne? Meydana gelen trajik düşüş, artık yazılımın birçok ürün ve hizmette kullanıcı desteğini kaybetmeye başlamasından sonra geldi. Analizlere göre pek çok kullanıcı, artık Microsoft tarafından desteği kesilen Windows 7’yi terk ederek daha dengeli ve modern bir sistem olan Windows 10’a geçiş yaptı.

Windows 8.1 işletim sistemi yüzde 1,68, bir dönemin büyük ses getiren Windows XP yazılımıyla yüzde 0,64’lük pazar paylarına sahip oldu.

Türkiye’de durumlar nasıl?

Aralık 2022 – Aralık 2023 tarihleri arasında StatCounter verilerine göre Türkiye pazarında en çok tercih edilen işletim sistemi yüzde 75,66 pazar payıyla Windows 10 oluyor.

İkinci basamakta yer alan Windows 11 yüzde 18,92 puan elde ediyor. Windows 7 yüzde 3,01, Windows XP yüzde 1,24 ve son olarak Windows 8.1 işletim sistemi 0,2 pazar payına hitap ediyor.