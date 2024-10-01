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    WhatsApp kullanıcılarına müjde: Görüntülü sohbetler için filtre ve arka planlar geldi

    WhatsApp görüntülü sohbetler için kullanıcılara birbirinden eğlenceli filtre ve arka plan seçenekleri sunmaya başladı.
    WhatsApp görüntülü arama

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün görüntülü görüşmeler için ilgi çekici arka plan ve filtre araçlarını kullanıcılarına sundu. Kısa süre içinde büyük bir dikkat toplayan bu yeni özellik, kullanıcıların görüntülü aramaları daha eğlenceli ve kişiselleştirilmiş hale getirmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar tıpkı Google Meets, Zoom ve Microsoft Teams platformlarında olduğu gibi uygulama tarafından sağlanan arka planlardan yararlanabiliyor.

    WhatsApp basın bülteninde yeni özelliklerin önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara yayınlanacağını duyurdu. Yakın zaman önce test edilen yenilik, artık nihayet uygulamanın kararlı sürümünde kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar Beta testleri sürecinde bu özelliklere erkenden erişebilirken, şimdi Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyadaki WhatsApp kullanıcılarının yavaş yavaş bu özelliğe erişmeye başlayacakları ifade ediliyor.

    WhatsApp video konferans görüşmelerini daha eğlenceli hale getiriyor

    WhatsApp şu anda on filtre ve on arka plan plan seçeneğinin yayınlanacağını duyurdu. Ancak platform, gelecekte daha fazla seçeneğin gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi vermedi. Filtrelere ve arka planlara görüntülü sohbetler esnasında ekranın sağ üst köşesinden erişilebileceği ifade edildi.

    WhatsApp’a gelen on yeni filtre seçeneğinin isimleri Warm, Cool, Black & White, Light leak, Dreamy, Prism light, Fisheye, Vintage TV, Frosted glass ve Duo olarak belirtildi. Video konferans görüşmeleri için platforma eklenen arka plan seçenekleri arasına ise Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration ve Forest yer alıyor.

    WhatsApp görüntülü sohbet filtre ve arka plan seçenekleri
    Görsel: WhatsApp

    Şirketin vurguladığı gibi, arka plan kullanımı aynı zamanda kullanıcının gizliliğini de koruyarak kullanıcının konumunu gizleyecek. Öte yandan kullanıcılar tarafından bir diğer ilgi çeken yenilik olan ortam parlaklığını kontrol etme seçeneği de yine bugün yayınlandı.

    Bu yeni özellik, WhatsApp’ın Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlara rakip olacak bir unsur olarak nitelendiriliyor. Son dönemlerde Meta, WhatsApp’ı iş iletişimi için daha ideal bir uygulama haline getirecek özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Bunun yakın zamandaki bazı örnekleri arasında çağrıları planlamak, anketler yapmak, etkinlikler oluşturmak ve video görüşmeleri sırasında ekranı paylaşmak için kullanılan araçlar yer alıyor.

    Peki siz WhatsApp’ın bu yeniliğini nasıl buldunuz?

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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