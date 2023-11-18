WhatsApp, Kanallar özelliğinde 500 milyon kullanıcıya ulaştı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda kullanıcılara sunduğu Kanallar özelliği ile kısa sürede 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgi, Meta kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından kendi WhatsApp kanalından duyuruldu. Zuckerberg’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “WhatsApp Kanallarında ilk yedi haftada aylık 500 milyon kullanıcı! WhatsApp topluluğunun bu kadar meşgul olduğunu görmek harika…”

Kısa süre önce duyurulan yeni WhatsApp özelliği, bir çeşit newsletter (bülten) niteliği taşıyor. Kurum, kuruluş, ekip ya da kişilerin hayranlarına kısa bilgilendirmeler paylaşabileceği bu özellik, sohbetlerden ayrı bir sekmede tutuluyor ve yalnızca kullanıcıların takip etmeyi tercih ettikleri kişilerin paylaşımlarını gösteriyor. Pratik bir kullanıma sahip olan fonksiyon, böylelikle az zamanda kalabalık bir kullanıcı topluluğu elde etmeyi başarıyor.

WhatsApp’ın Kanallar özelliği nasıl çalışıyor?

Kanallar özelliğini kullanmak isteyen WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın üst menüsünde yer alan Güncellemeler adlı sekmeyi açarak bu işleve ulaşabilir. Burada kullanıcılar, takip etmeyi tercih ettikleri kanalları kolaylıkla görüntüleyebilir. Bununla birlikte aynı sayfada Durum güncellemelerine de yer verilmektedir. Kullanıcı sohbetleri tamamen kanallardan ayrı tutuluyor. Öte yandan kanallara özel davet bağlantıları aracılığıyla erişmek mümkün oluyor.

Kullanıcılar, WhatsApp Kanallarında paylaşılan güncellemelere herhangi bir şekilde yorum yapamıyor. Fakat tıpkı Instagram yayın kanallarında olduğu gibi, burada da kullanıcıların emojiler kullanarak güncellemelere tepki vermeleri ve geri bildirimde bulunabilmelerine izin veriliyor. Kullanıcıların yalnızca toplam tepki sayısını görmeleri mümkün olurken, kimlerin tepki emojisi kullandığı gibi özel bilgiler paylaşılmıyor.

WhatsApp, Kanallar özelliği ile birlikte küresel çapta kalabalık bir kullanıcı topluluğuna hitap ediyor. Kullanıcıların takip ettikleri kurum, kuruluş veya kişileri yakından izleme imkanına sahip olabilecekler, anlık güncellemelerden haberdar olabilecekleri bu tek yönlü iletişim sistemi şimdiden ilgi odağı haline gelmiş durumda.

WhatsApp’ın Kanallar özelliğini şu anda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok kurum, kuruluş ve işletme kullanmaya başlamış durumda. Kullanıcılar hemen her alanda ilgi çekici yayınlara kolaylıkla erişim sağlayabilir. Teknoloji haberlerini takip ediyor ve önemli gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız Webmasto Kanalını takip edebilirsiniz.