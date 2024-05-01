WhatsApp en son çevrimiçi olan kullanıcıları gösterecek

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında son çevrimiçi olan kullanıcıları listelemeye başlayacak. Yeni bir sohbet başlatmak isteyen kullanıcılar için pratik bir deneyim sunacak şirket, şu anda bu özelliği sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor. iOS için WhatsApp Beta’nın 24.9.10.71 sürümünde TestFlight programına kayıtlı olan kullanıcılara sunulan yeni özellik şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Daha önce de WhatsApp, Android için 2.24.9.14 Beta sürümünde buna benzer bir özelliği test etmeye başlamıştı. Yeni iOS Beta güncellemesinde de karşımıza çıkan bu işlev, yakın zamanda online olan kullanıcıları tek bir sayfa altında görüntülemenize olanak tanıyacak. İşte şirketin üzerinde çalışmaya devam ettiği bu dikkat çekici yeniliğin detayları…

WhatsApp çevrimiçi kişileri listelemeye başlıyor

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni WhatsApp özelliği, kullanıcıların “Yeni sohbet” butonuna tıkladıklarında alfabetik şekilde sıralanan “WhatsApp’taki kişiler” bölümünün hemen üzerine “Recently online” (Son zamanlarda çevrimiçi olanlar) sekmesi ile karşılaşacaklarına işaret ediyor.

Bu yeni bölümde yalnızca anlık olarak çevrimiçi olan kullanıcılar değil, örneğin yaklaşık 10 dakika önce çevrimiçi olan kullanıcılar da listelenecek. Fakat burada platform, belirli sayıda kişiye yer verecek; yani tüm aktif kullanıcıları sıralamayacak.

WhatsApp’ın yeni özelliği başta yeni bir sohbet ya da arama başlatmak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir deneyim sunacak. Bu sayede kullanıcılar, çevrimiçi olarak listelenen kişilerle hızlı bir şekilde etkileşime girmeye başlayabilecek.

Instagram’da da benzer bir özellik mevcut

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı özelliğe bir şekilde Instagram uygulamasının DM sekmesinde üst kısmında da çevrimiçi olan kullanıcıların yan yana bir şekilde sıralandığı biliniyor. WhatsApp da buna benzer bir hamle için kolları sıvamış durumda. Ancak Instagram’dan farklı olarak WhatsApp’ta online kullanıcılar alt alta bir şekilde listelenecek.

Şimdilik az sayıda kullanıcının erişimine açılan yeni WhatsApp özelliği test edilmeye devam ediliyor. Çok yakında bu işlevin hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde herkese açık kararlı sürümde yayınlanması bekleniyor. Henüz şirket bu konuda resmi bir tarih vermese de ilerleyen haftalarda söz konusu yeniliği uygulamada görmemiz mümkün olabilir.

Peki ya siz WhatsApp’ın bu yeni özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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