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    Vivo Y36t her bütçeye uygun fiyatıyla piyasaya çıktı

    Uygun fiyatlı telefon modeli Vivo Y36t piyasaya sürüldü. Şık tasarıma sahip olan cihaz, her bütçeye hitap eden fiyatıyla dikkat çekti.
    Vivo Y36t
    Görsel: Vivo

    Giriş seviyesi telefon arayan tüketiciler için Vivo’dan çözüm geldi. Şirketin Y serisi akıllı telefon ailesine yeni dahil olan Vivo Y36t her bütçeye uygun fiyatı ile karşımıza çıktı.

    Vivo’nun yeni cihazı, bir akıllı telefondan beklentisi çok da yüksek olmayan tüketicilere hitap ediyor. Arama yapmak, internette dolaşmak, sosyal medyada gezinmek ve film izlemek gibi temel görevleri başarıyla yerine getiren model, şık tasarımıyla artı puan topluyor. İşte Vivo Y36t’nin teknik özellikleri ve fiyatı…

    Vivo Y36t özellikleri

    • Boyutlar: 163,63 x 75,58 x 8,39 mm
    • Ağırlık: 185 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 60 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • RAM kapasitesi: 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera
    • Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

    Şık bir tasarımla gelen yeni Vivo telefonu, ön tarafta 6,56 inç LCD ekran taşıyor. HD+ çözünürlük kalitesiyle gelen modelde 60 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme ve 16,7 milyon renk desteği yer alıyor.

    Vivo Y36t teknik özellikleri
    Görsel: Vivo

    MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 yonga setinden güç alan Vivo Y36t modelinde 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama alanı bulunuyor. 15 watt hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 5.000 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir yapı sağlıyor.

    Ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Vivo modeli, arka kısımda ise 13 MP’lik bir tekli kameraya yer veriyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihazda Vivo’nun geliştirdiği OriginOS 4 kullanıcı arayüzü sunuluyor. Çift bantlı Wi-Fi desteğiyle karşımıza çıkan Vivo Y36t, Bluetooth 5.0 ve P2 kulaklık girişi barındırıyor.

    Vivo Y36t fiyatı

    Vivo’nun yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen model, 799 Çin Yuanı karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

    Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünen Vivo Y36t’nin Çin dışındaki diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor. Ancak yine de ilerleyen süreçte cihazın Türkiye’de satışa çıkacağı neredeyse kesin duruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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