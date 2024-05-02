Vivo X100 Ultra ve X100s’in tasarımları resmen paylaşıldı

Vivo tarafından geçen yılın Kasım ayında piyasaya duyurulan Vivo X100 Pro modeli kısa sürede büyük bir ilgi toplayarak büyük satış rakamlarına ulaştı. 50 MP ana kamera, 16 GB RAM kapasitesi, MediaTek Dimensity 9300 yonga seti, 100 watt hızlı şarjlı 5.400 mAh pil ve 6,78 inçlik büyük ekranıyla beğeni toplayan modelden sonra şirket, seriye yeni üyeler eklemeye hazırlanıyor.

X100 Pro’nun çarpıcı satış başarısının ardından şirket, yeni modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Vivo X100 Ultra ve X100s cihazları için geri sayım başlarken, her iki modelin de merak edilen tasarımları gün yüzüne çıktı.

Vivo X100 Ultra ve X100s nasıl görünecek?

Vivo tarafından yayınlanan resmi tanıtım afişi ile birlikte yeni Vivo X100 Ultra ve X100s’in tasarımları belli oldu. Zeiss markası tarafından tasarlanan kamera lensleriyle üst düzey bir mobil fotoğrafçılık performansı sergileyecek cihazlar, gelişmiş optik kalitesiyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Serinin en gelişmiş seçeneği olan X100 Ultra’da 1 inç boyutunda bir sensörle Sony LYT-900 ana kamera karşımıza çıkacak. Bununla birlikte 200 MP Zeiss APO telefoto lens taşınacak. Bu sayede şirket, uzun mesafelerden bile oldukça net çekimler yapmanıza yardımcı olacak. Öte yandan bu iki cihaz, Vivo tarafından geliştirilen BlueImage Blueprint görüntüleme teknolojisinden yararlanan ilk modeller olarak lanse dilecek.

Vivo X100 Ultra ve X100s’in yayınlanan tasarımları, serinin Pro modeli ile oldukça benzer bir tasarım dili içereceğini gösteriyor. Görsel anlamda yeni modeller, serinin estetik tarzına uyumlu bir yaklaşım sergileyecek. Fakat yine de şirket, donanım ve yenilik bakımından çeşitli sürprizlerle karşımıza çıkacak. Yeni cihazlar başta görüntü işleme ve güç yönetimi olmak üzere birçok alanda performans iyileştirmesine ev sahipliği yapacak.

Şimdilik cihazın teknik detayları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Ancak tahminlere göre model, Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 ya da MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300+ çipiyle karşımıza çıkacak. Her iki yonga setinin de üst düzey bir performans sağladığı bilinirken, şirketin bunlardan hangisinde karar kılacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İlerleyen günlerde Vivo’nun yeni cihazları için bir lansman tarihi açıklaması bekleniyor. Çin pazarında duyurulacak cihazların küresel pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik maalesef bilinmiyor.