Vivo T4 özellikleri, renkleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Vivo'nun yeni orta seviye telefonu için geri sayım başladı. Fiyat-performans odaklı Vivo T4'ün teknik özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen model ay sonunda Hindistan'da piyasaya çıkacak.

Vivo T4 için geri sayım başladı. Çinli markanın yeni orta sınıf akıllı telefon modeli çok yakında Hindistan pzarında duyurulacak. Geçtiğimiz günlerde cihazın ilk ipuçlarını paylaşan şirket, henüz çıkış tarihi ve teknik özellikleri gibi ayrıntıları açıklamadı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, cihaza dair merak edilen ayrıntıları gözler önüne sermeye yardımcı oldu.

Yakın tarihli bir sızıntıyla birlikte Vivo T4 cihazının teknik özellikleri, renk seçenekleri ve çıkış tarihi belli oldu. Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf Snapdragon 7s Gen 3 yonga setiyle donatılması beklenen modelin önemli detayları ortaya çıktı.

Vivo T4 neler sunacak?

MySmartPrice tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo T4 cihazının teknik özellikleri arasında 5.000 nit ile segmentindeki en parlak kavisli AMOLED ekran karşımıza çıkacak. Bu sayede doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel bir görüntüleme deneyimine kapı aralanacak.

Vivo’nun yeni telefonu performans konusunda da beklentileri karşılamak istiyor. İddialara göre cihaz, Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 3 çipiyle donatılacak. Bu yonga setinin AnTuTu’da 820.000 puanın üstünde bir puan aldığı ekleniyor.

Vivo T4, Mart ayında duyurulan Vivo T4x’e kıyasla daha üst versiyon olarak piyasaya sürülebilir. Teknik özelliklerine baktığımızda ise yeni modelin Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekrana, 120 Hz yenileme hızına ve 7.300 mAh bataryaya ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Cihazın kamera seti ile ilgili detaylar da netlik kazandı. Söylentilere göre Vivo T4 modeli 50 megapiksel IMX882 ana sensör, 2 megapiksel ikincil sensör ve 32 megapiksel ön kamerayla kullanıcılarla buluşacak. Vivo’nun yeni modeli Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Son olarak Vivo T4 özellikleri ile ilgili ortaya çıkan raporlarda, cihazın ekranın altında bir parmak izi okuyucu taşıyacağı, kızılötesi desteği sunacağı ve 8.1 milimetrelik kalınlığa sahip olacağı ifade ediliyor.

Emerald Blaze ve Phantom Grey renks seçenekleriyle gelecek cihazın bu ay sonunda Hindistan pazarında satışa çıkacağı aktarılıyor.