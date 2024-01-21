Uygun fiyatlı Realme Note 50 tanıtıldı

Realme Note 50 özellikleri ve fiyatı resmen duyuruldu. Uzun bir süredir merakla beklenen cihaz, Realme’nin yeni Note serisinin ilk modeli olarak lanse edildi. Geçtiğimiz günlerde Realme CEO’su Sky Li “büyük bir şeye hazır olun” açıklamasında bulunarak yeni cihazı müjdelemişti. Bütçe dostu bir fiyata sahip olan cihaz, fiyat-performans odaklı telefon arayanlar için öne çıkan seçeneklerden biri olacak gibi görünüyor.

Realme’nin yeni uygun fiyatlı telefonu oldukça şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Zarif bir görünüm içeren giriş seviyesi telefon, fiyatına göre iddialı özellikleriyle rakiplerinin önüne geçmesi planlıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş ekran deneyimi ve kullanıcı dostu batarya performansı karşımıza çıkıyor.

Realme Note 50 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T612

RAM kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama ve m icroSD kart desteği

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera ve tek renkli sensör

Bağlantı: 4G bağlantısı, çift SIM, Bluetooth 5.0, GPS, P2 girişi

Batarya kapasitesi: 10 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 Go tabanlı Realme UI T kullanıcı arayüzü

Yeni Realme telefonu 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç IPS LCD ekran sunuyor. 90 Hz yenileme hızıyla ideal akıcılıkta bir ekran deneyimine kapı aralayacak model, 180 Hz dokunmatik örnekleme ve 260 ppi yoğunluk sağlıyor. 13 MP ana kameraya sahip olan cihazda ayrıca monokrom sensör ve LED flaş desteği sunuluyor. Ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Realme Note 50 modeli Unisoc T612 yonga setinden güç alıyor. Fiyat-performans noktasında öne çıkan bu cihaz, 4 GB RAM kapasitesi ile 64 GB dahili depolama alanını eşleştiriyor. Buna ek olarak cihazda microSD kart girişi desteğine yer veriliyor.

10 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mah pil gücüyle gelen modelde 4G bağlantısı, çift SIM girişi, 802.11ac Wi-Fi , Bluetooth 5.0, GPS ve IP54 sertifikası bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13 Go tabanlı Realme UI T arayüzüyle hizmet veriyor. Bu işletim sistemi, giriş seviyesi telefonlar için optimize edilmiş bir sürüm olarak geliyor.

Realme Note 50 fiyatı

Realme’nin yeni modeli ilk olarak Filipinler’de satışa sunuldu. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülen cihaz, 3.599 Filipin Pesosu fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin TL’ye tekabül ediyor.