Realme’nin yeni Note serisi yolda! Özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, Redmi ve Infinix gibi rakiplerini takip eden Realme, yeni Note serisi akıllı telefon modellerini çok yakında piyasaya tanıtacağını resmi olarak doğruladı. Şirket şimdilik seride yer alacak cihazlar ve teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Fakat heyecanla beklenen cihazla alakalı ilk ipuçları paylaşıldı.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni Realme Note 1 serisi iddialı özelliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Gelişmiş donanımıyla öne çıkacak cihazların teknik özellikleri ve olası lansman tarihi internete sızdırıldı. İşte cihazla ilgili bilinen ilk detaylar…

Realme CEO’su resmen doğruladı

Realme Note serisi, şirketin CEO koltuğunda oturan Sky Li tarafından sosyal medyada resmen açıklandı. Li’nin yaptığı açıklamada şimdilik cihazla ilgili herhangi bir teknik ayrıntıya yer verilmedi. Fakat yine de söz konusu serinin iddialı özelliklere sahip olacağının ipuçları verildi. Tecrübeli yöneticinin konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde oldu:

“Büyük bir şeye hazır olun! Realme’nin yepyeni Note serisini piyasaya sürmek üzere olduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyorum. En son güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin!”

Realme Note 1 özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Farsting_ID adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, Realme Note 1’in sunumu sırasında çekilen bir görüntüyü ortaya çıkardı. Cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleri gözler önüne serildi. Görüntülerden elde edilen bilgilere göre 24 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak cihaz, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekranla gelecek. Ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak model, bu sayede güvenli bir deneyim oluşturacak.

Realme’nin yeni telefonu Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 çipinden güç alacak. Fakat yüksek performans vaat eden modelin RAM kapasitesi, dahili depolama alanı ve işletim sistemi ile ilgili şimdilik ne yazık ki bir bilgiye ulaşılmıyor. Ancak yine de tahminler, telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacağına işaret ediyor.

Söylentilere göre mobil fotoğrafçılar için etkileyici özelliklerle gelecek Realme Note 1 modeli arka tarafta 108 MP ana kamerayla gelecek. Bununla birlikte cihaz, iki adet yardımcı lense sahip olacak. Bunlardan biri 8 MP ultra geniş açılı lens, diğeri ise 2 MP derinlik sensörü olacak. Çift hoparlör desteğiyle piyasaya çıkacak ürün, kısa süre önce tanıtılan Redmi Note 13 5G ve Infinix Note 30 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek.