Uygun fiyat ve uzun ömürlü pil: Vivo Y200+ piyasaya çıktı

Vivo Y200+ uygun fiyatlı telefon arayanlar için tanıtıldı.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan cihaz, giriş seviyesi donanımıyla raflarda boy göstermeye başladı.

Şık tasarımlı model, 6.000 mAh pil ve 50 MP ana kamera gibi özelliklerle donatılıyor.

Vivo uygun fiyatlı telefon modeli ile dikkatleri üzerine çekti. Giriş seviyesi pazara hitap eden Vivo Y200+ modeli resmi olarak tanıtıldı. Bütçe dostu rakamlardan alıcılarla buluşacak model, şık tasarımıyla ve fiyatına göre şaşırtacak bazı donanım ayrıntılarıyla öne çıkıyor.

Markanın yeni akıllı telefonu, geçen yıl piyasaya çıkan Vivo Y100+ modelinin halefi olarak karşımıza çıkıyor. Y200+’ın öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip kaliteli ekran ve 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesi dikkat topluyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo Y200+ özellikleri

Boyutlar: 165,7 × 76,0x 7,99 mm

165,7 × 76,0x 7,99 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: HD+ özellikli 6,87 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ özellikli 6,87 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

50 MP ana kamera ve 2 MP sensörlü derinlik lensi Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB-C ve GPS bağlantısı

5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB-C ve GPS bağlantısı Batarya kapasitesi: 44W hızlışarjlı 6.000 mAh pil

44W hızlışarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

Vivo Y200+ cihazı 5 MP ön kamerayı barındıracak bir deliğe sahip olan ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 1.608 x 720 çözünürlüklü 6.68 inç LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 çipi yer alıyor. Bununla birlikte model 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 dahili depolama alanını destekliyor.

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo’nun yeni telefonu 2 MP derinlik sensörüne eşlik eden 50 MP sensörlü bir ana kamera sunuyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh pil kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda Bluetooth 4.2 ve kulaklık için P2 girişi yer alıyor.

Vivo Y200+ fiyatı

Vivo’nun bütçe dostu yeni telefonu şu anda Çin pazarında satışa çıktı. Cihaz 1.099 CNY karşılığında satılıyor. Modelin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.