Hyundai elektrikli arabalar için Evolve+ abonelik sistemini başlattı

Son dönemlerde otomobil fiyatları, Türkiye’de olduğu gibi dünyanın her bölgesinde, tüm segmentleri etkileyen önemli bir artış yaşadı. Bileşen tedarikinde sorunlara sebep olan küresel jeopolitik durum, fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine yol açtı. Fakat öte yandan, sektörün içinden geçtiği elektrifikasyon sürecinin de bunda etkisi olduğu görüldü. Bu gerçekle karşı karşıya kalan pek çok üretici, ürünlerini başka stratejiler ile satmanın yollarını aramaya başladı. Bunun son örneği ise Hyundai tarafından duyurulan Evolve+ abonelik programı oldu.

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai Motor Company önemli bir adım attı. Otomobil pazarı için yenilikçi bir duyuruyla karşımıza çıkan şirket, son yıllarda fiyatları hızla artış gösteren elektrikli arabalara erişimi daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda şirket, kullanıcılarına abonelik tabanlı hizmet sağlayacak. Tıpkı Netflix, Spotify, Amazon Prime ve YouTube Premium servisleri gibi firma, aylık abonelik yoluyla araç kiralamaya başlayacak.

Hyundai’den elektrikli araçlar için yeni çözüm

Artan otomobil fiyatları ile birlikte pek çok üretici, çözümü abonelik sisteminde buldu. Şu anda birçok firmanın bu konuda çalışma yürüttüğü bilinirken, Hyundai ise bunu hayata geçiren ilk isimlerden biri olarak dikkat çekti. Sürücüler için farklı bir deneyim vaat eden Güney Koreli marka, Chicago Otomobil Fuarı’ndaki bir sunum sırasında elektrikli arabalar için Evolve+ adlı yeni bir abonelik programı duyurdu.

Hyundai Motor North America, ilk etapta elektrikli araçlara meraklı ve bu yeni teknolojiye nasıl adapte olacaklarından emin olmayan tüketicilere yönelik yeni bir proje başlatıyor. Büyük bir başlangıç masrafı gerektirmeden hayranlarına hizmet sağlayacak olan firma, abonelik programının esnekliği göz önüne alındığında, diğer müşteri türlerini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyor. Ciddi paralar harcamadan ilk elektrikli araçlarını arayan tüketiciler, üniversite öğrencileri ve hatta kısa vadede kilometrelerce yol yapan işçiler hedefleniyor.

Evolve+ abonelik sistemi fiyatları

Evolve+ adlı abonelik paketi ile karşımıza çıkan Hyundai, kullanıcılarına düşük bütçeyle elektrikli araç deneyimi sağlıyor. Öte yandan sigorta, yol yardımı ve bakımı da sunulan paketlerin içerisinde yer alıyor. İlk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulan hizmette elektrikli Kona ve IONIQ 5 araçları sunuluyor. İlerleyen süreçte hizmete daha fazla aracın ekleneceği ve abonelik paketinin diğer ülkelerde de kullanıma sunulmaya başlanacağı belirtiliyor.

Hyundai’nin duyurduğu Evolve+ abonelik sistemi herhangi bir başlangıç tutarı içermiyor. Öte yandan uzun vadeli taahhütler olmadan her ay belirli ücret karşılığında hizmete ulaşılabiliyor. Elektrikli Kona modeli ayda 699 dolardan alıcılara hitap ederken, IONIQ 5 modeliyse 899 dolar karşılığında erişilebiliyor. Sisteme abone olan kullanıcıların ayda 1.600 kilometre yol yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan herhangi bir uzun vadeli taahhüt olmaksızın, minimum abonelik süresi 28 gün olarak vurgulanıyor.