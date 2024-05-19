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    Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği’nden Spotify’a telif ihlali suçlaması

    Popüler müzik platformu Spotify, Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NPMA) tarafından telif hakkı ihlali ile suçlanıyor.

    Popüler müzik platformu Spotify, Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NPMA) tarafından telif hakkı ihlali yapmakla suçlanıyor. Spotify’ın belirli içerikleri yayınlamak için uygun lisansa sahip olmadığını iddia eden NPMA, İsveç merkezli şirkete uyarıda bulundu. Konuya ilişkin firmaya mektup gönderen birlik, Spotify’ın bu içerikleri kaldırmadığı takdirde ağır bir davayla karşılaşacağını bildirdi.

    Billboard’ın haberine göre NPMA’nın Spotify’a gönderdiği mektupta; platformun şarkı sözleri, video ve podcast içeriklerinde lisanssız müzik eserlerine yer vererek doğrudan telif hakkı ihlali gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. Henüz yasal yollara başvurmayan Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği, yasa dışı olarak nitelendirilen söz konusu faaliyetlerin bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde ise NPMA’nın Spotify’a karşı soluğu mahkemede alacağı ifade edildi.

    Spotify telif ihlali suçuyla karşı karşıya

    NPMA’nın iddialarına göre popüler müzik platformu Spotify, kullanıcılarının bazı verilerini gerekli izinlere sahip olmadan dağıtıyor. Spotify’da kullanıcıların neredeyse tüm eylemleri, hem ücretsiz planda yer alan reklamlar hem de premium aboneliklerden alınan ücretler nedeniyle şirket ciddi bir oranda gelir sağlıyor. Dolayısıyla bu şekilde Spotify’ın telif haklarını ihlal ederek büyük kar elde ettiği ifade ediliyor.

    Daha önce de benzer konularda gündeme gelen Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği genellikle bu tür senaryolarda lisanssız içeriklerin platformdan bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Buna uymayan platformlara karşı ise dava açıyor. Dolayısıyla bu ültimatom Spotify için de geçerli durumda.

    Spotify

    Billboard’ın iddialarına göre Spotify, bu tür davalarla karşı karşıya kalan şirketlere göre 150 milyon dolar tutarında daha az telif ücreti ödeyebilir. Söylentiler doğrultusunda platform bu konuda zekice bir strateji izlemiş; sesli kitapları tüm ücretli planlara dahil ederek uygulamada yer alan tüm içeriği artık bir “paket” olarak sunmaya başlamıştı. Böylelikle firmanın kitap ve müzik hizmeti satın alımından ötürü telif ödemelerinde bir indirim elde edeceği vurgulanıyor.

    NPMA Başkan Yardımcısı Danielle Aguirre tarafından imzalanan mektup, Spotify için alarm sinyallerini de beraberinde getiriyor. Şirketin yüklü bir telif hakkı ihlali cezasına çarptırılacağı öne sürülürken, şimdilik platformun gerçekleştirdiği ihlallerin sayısından bahsedilmiyor. Fakat yine de durumun kritik olduğu, hatta bazı lisanslı eserlerin dahi şirket adına tehdit yarattığı belirtildi. Belirli eserlerin kullanım haklarının dolmaya yakın olduğu ve yenilenmesi gerektiği eklendi.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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