TurkNet internet fiyatlarına zam geldi

Günün erken saatlerinde TurkNet, internet fiyatları için aldığı zam kararını müşterilerine gönderdiği bir kısa mesaj ile duyurmaya başladı. Türkiye’de taahhütsüz ve sınırsız internet dendiğinde akla ilk gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet, hem mevcut kullanıcıları için hem de yeni abone olacak kişiler için belirlediği fiyatlarda artışa gitti.

TurkNet ülkemizde kendi altyapısına sahip olduğu bölgelerde GigaFiber paketi ile kullanıcılarına 1000 Mbps’ye kadar internet hizmeti verirken, Türk Telekom’un ortak altyapısı ile hizmet sunduğu noktalarda ise standart olarak Fiber (100 Mbps) paketiyle müşterilerine internet sunuyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam kararı her iki paket için de geçerli olmuş durumda.

TurkNet internet fiyatları ne kadar oldu?

Açıklanan zam sonrasında, TurkNet GigaFiber 1000 Mbps paketi ve Özgür İletişim Fiber 100 Mbps paketi, 249,90 TL’den 299,90 TL’ye yükseldi. Şirket müşterilerine gönderdiği SMS ve mail mesajında, zamlı tarifenin Eylül 2023 dönemi itibarıyla faturalara yansıtılacağı bilgisini şu ifadelerle duyurdu:

Değerli TurkNet’li, 3****** numaralı internet hizmetinizin fiyatı Eylül 2023 itibarıyla 299,90 TL olarak güncellenecektir. 12 Aylık Peşin Ödeme Fırsatı ile internet hizmetinizin fiyatını, her ay 299,90 TL yerine 279,90 TL’den peşin ödeyerek bir yıl boyunca sabitleyebilir ve fiyat değişikliklerinden etkilenmeden indirimli kullanabilirsiniz.

Ayrıca TurkNet yepyeni bir kampanyayı da duyurdu. Buna göre, dilerseniz 12 aylık internet faturanızı bugünden peşin ödeyerek 1 yıl boyunca yapılacak olan yeni zamlardan etkilenmeden hizmetinizi kullanabiliyorsunuz. Küçük bir hesap yapmak gerekirse, 249,90 TL’lik mevcut fiyat üzerinden 12 ay peşin ödemeye kalkarsanız, kredi veya banka kartınızdan çekilecek olan tutar 3 bin 358 TL’ye denk geliyor. Bu da üç aşağı beş yukarı aylık 279,90 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor.

Yani kısacası 12 ay peşin ödediğinizde bile, zamsız fiyatın çok daha üzerinde bir meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor. Öte tarafta, söz konusu kampanyaya katılım sağlayan müşteriler herhangi bir taahhüt imzalamış sayılmıyorlar. TurkNet tarafından verilen bilgiye göre, dilediğiniz zaman abonelik iptali yapabilir ve kullanmadığınız ayları hiçbir kesinti olmadan iade alabilirsiniz.

TurkNet’in zam kararı sadece GigaFiber ve Özgür İletişim tarifelerinde değil, Engelsiz Tarife kampanyasında da etkisini gösterdi. Daha önce yüzde 25 indirimle yaklaşık 187 TL’ye sunulan bu paketin fiyatı da yeni gelen zam doğrultusunda artacak. Buna göre, TurkNet’in engelli indiriminden faydalanan müşteriler, Eylül ayından itibaren 225 TL üzerinden faturalandırılacaklar.

Söz konusu kampanyadan engelli, gazi ve şehit yakını olan vatandaşlar faydalanabiliyor. Engelli vatandaşların veya birinci derece yakınlarının yüzde 40 ve üzeri engel oranını gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekirken; gazi ve şehit yakını olan vatandaşların ise emekli sandığı serbest karını ve T.C. Kimlik Kartını TurkNet’e ibraz etemeleri gerekiyor.