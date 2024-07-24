Türkiye’nin en az güvenilen haber platformları belli oldu (Rapor)

Londra merkezli haber ajansı Reuters, dünya genelinde yaptığı araştırmada vatandaşların haber tüketimi ve medya kuruluşları ilgili düşüncelerini bir araya getirdi. Hazırlanan raporda, en az güvenilen haber platformları da açıklandı.

Araştırmada Türkiye’deki medya kuruluşları ve haber alışkanlıkları ile ilgili önemli detaylara da yer verildi. Özellikle medya kuruluşlarına olan güven konusunda ortaya çıkan veriler dikkat çekti.

Reuters Institute ve University of Oxford tarafından hazırlanan ve toplamda 47 ülkeyi kapsayan Digital News Report 2024 raporunda, Türkiye’deki vatandaşların en çok kullandığı haber kaynaklarına, siyasetin medya üzerindeki etkisine ve en az güvenilen medya kuruluşlarına yer verildi.

Raporda; Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimler, Kahramanmaraş depremi gibi önemli konular başta olmak üzere, seçimlerin siyasete olan etkisi, RTÜK tarafından medya kuruluşlarına verilen cezalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına girmesi, Atatürk filmini iptal etmesi sebebiyle Disney+ platformunun boykot edilmesi, Kızıl Goncalar dizisinin yayından kaldırılması gibi medyada ses getiren olaylara da yer verildi.

Raporun en dikkat çeken kısmı ise Türkiye’deki haber kuruluşları ile ilgili veriler oldu. Geleneksel medya (çevrimdışı) ve yeni medya (online) kanalları üzerinden yapılan araştırmada, en çok kullanılan ve en az güvenilen haber platformlarına yer verildi.

“En çok kullanılan” haber platformu NOW TV oldu

Yayınlanan rapora göre televizyon, radyo ve basılı (çevrimdışı) yayınlarda Türkiye’de en çok kullanılan haber platformu NOW TV (eski adıyla Fox) oldu. Onu ise sırasıyla Sözcü, CNN Türk, Show TV ve Habertürk takip etti. 2023 raporuyla kıyasladığımızda 2024’te NOW TV’nin (Fox TV’nin) Sondakika.com’u geçerek ilk sıraya yükseldiğini söyleyebiliriz.

Çevrimici habercilik yapan kuruluşlar, yani haber siteleri söz olduğunda ise en çok kullanılan platform yine NOW TV oldu. Onu ise Sondakika.com, Sözcü, Habertürk ve CNN Türk takip etti.

En çok okunan haber siteleri (2024)

NOW TV Sondakika.com Sözcü Habertürk CNN Türk Halk TV Haberler.com Ensonhaber.com Mynet Hürriyet İnternethaber.com NTV Cumhuriyet TRT Haber ATV Sabah

“En az güvenilen” haber platformu ise A Haber oldu

Rapora göre Türkiye’deki katılımcıların haberlere olan güveni bir önceki yıla göre değişmedi (%35). Ancak hükümet lehine yayıncılık yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen A Haber, TRT, CNN Türk gibi haber platformlarına olan güvenin azaldığını söylemek mümkün.

Buna göre, Türkiye’de en az güvenilen haber platformlarının başında A Haber yer aldı. Bunu ise sırasıyla ATV, Sabah, TRT ve Hürriyet takip etti.

En az güvenilme oranına göre listenin tamamı ise şöyle:

A Haber (%48) ATV (%45) Sabah (%40) TRT (%37) Hürriyet (%34) Milliyet (%33) Kanal D (%32) Show TV (%31) CNN Türk (%29) Halk TV (%29) Sözcü (%27) NTV (%26) Habertürk (%26) Cumhuriyet (%25) NOW TV (%25)

Çevrimiçi haber takibi için en çok YouTube ve Instagram kullanılıyor

Türkiye’deki tüm platformların haber kaynağı olarak kullanılma oranları genel olarak düşüş gösterse de, televizyon kanalları ve bu kanalların çevrimici platformları birlikte ele alındığında, Türkiye’de halen geleneksel medya kuruluşlarının sektörü domine ettiği söylenebilir. Basılı yayınlar ise en fazla düşüş gösteren haber kaynağı olmuş durumda.

En az düşüşün ise bağımsız çevrimici platformlar ve sosyal medya kanallarında yaşandığı görülüyor. Yapılan araştırmada Türkiye’deki katılımcıların %44’ü haberleri sosyal medya platformları, anlık mesajlaşma uygulamaları ve e-posta ile paylaştığını belirtiyor.

Haber takibi söz konusu olduğunda en çok kullanılan online platformların başında YouTube ve Instagram geliyor. Onu ise WhatsApp ve Facebook takip ediyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

YouTube (%38) Instagram (%38) WhatsApp (%29) Facebook (%27) X / Twitter (%22) TikTok (%10)

Bu trendin dünya genelinde de benzer şekilde olduğunu söylemek mümkün. Bu da bilinenin aksine, aslında Twitter’ın haber takibi için en çok kullanılan platform olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Ayrıca dünya genelinde haberlere olan güvensizliğin en çok yaşandığı platformlar listesinde Twitter ve TikTok’un başı çektiği görülebiliyor.

Gelişen yapay zeka teknolojileri ile birlikte dünya genelinde haberlere olan güvenin azalması da raporda dikkat çeken bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yapay zeka araçları ile oluşturulan sahte metin, görsel, video ve seslerin ve Google’ın arama motoruna entegre ettiği yapay zeka teknolojisinin verdiği yanıltıcı sonuçların, bu güvensizliğe sebebiyet veren unsurlardan bazıları olduğunu söylemek mümkün.

Reuters tarafından hazırlanan raporun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz: Digital News Report 2024