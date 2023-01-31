Türkiye’de hangi online dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2022)

2022 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital içerik platformlarının zenginliği bakımından oldukça hareketli geçti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Disney Plus’ın da yerel pazara girmesiyle beraber dengeler büyük ölçüde değişti. Pazardaki rekabet, her zamankinden daha güçlü bir hale geldi ve tüm bu süreçte platformlar, üretmiş oldukları orijinal içerikler ve listeledikleri lisanslı yapımlarla kullanıcılarını memnun etmeye çalıştı.

Peki ya güncel olarak Türkiye’de en çok hangi online dizi-film platformu tercih ediliyor? Online dizi-film rehberi JustWatch tarafından açıklanan 2022’nin 4. çeyrek raporu ve 2022’in Ocak-Aralık dönemine ait 12 aya ilişkin araştırması, Türkiye’deki durumu özetliyor.

BluTV, Netflix’i yüzde 10’luk farkla geride bıraktı

JustWatch tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlar arasında BluTV ve Netflix, pazarın yüzde 66’lık bir konumunu elinde tutuyor. Amazon Prime Video, Disney+ ve Mubi gibi platformlar ise daha küçük bir pazar payına hitap ediyor.

Raporda yer alan bilgilere göre yerli dijital streaming servisi BluTV, yılın son çeyreğinde yüzde 38’lik pazar payı ile açık ara bir liderlik sağlıyor. BluTV’nin arkasından gelen isim ise Netflix oluyor. Netflix’in pazar payı, BluTV’ye göre yüzde 10’luk bir farkla yüzde 28’de kalıyor.

BluTV ve Netflix açık ara pazarda zirvede yer alan iki isim olarak karşımıza çıkarken, yüzde 19’luk bir pazar payı ile Amazon Prime Video üçüncülüğü üstleniyor. Henüz ülkemizdeki ilk yılında Disney Plus, son çeyrekte yüzde 2’lik bir artışla toplamda yüzde 9’luk pazar payına hükmediyor. Mubi ise beşinci sıradan yüzde 4’lük payla karşımıza çıkıyor. Kalan yüzde 2’lik kısım ise Gain, Exxen, TOD (eski adıyla BeIN Connect) gibi servislere ayrılıyor.

Disney+ ve Prime Video yılı yükselişle kapatan iki platform oldu

14 Haziran tarihinde Türkiye pazarına giriş yapan Disney+ platformu, yaklaşık 6 ay gibi kısa bir süre içinde başarısını ispatlayarak yılı yüzde 10’luk bir pazar payı ile tamamlıyor. Amazon’un dijital içerik servisi olan Prime Video ise yüzde 3’lük bir artışa sahip olarak pazar payında büyüme yaşayan ikinci platform oluyor. Disney+’ın ülkemize gelmesi ve Prime Video’nun hızlı yükselişi ile beraber ise diğer platformların düşüş yaşadığı dikkatlerden kaçmıyor.

2022 yılını dijital streaming pazarında lider koltuğunda kapatan BluTV, yıl sonunda yüzde 2’lik bir düşüş kaydediyor. Netflix yüzde 1 oranında düşüşle karşılaşırken; Mubi ise yüzde 5’lik bir kayba uğruyor.