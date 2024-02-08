Toplam değeri 101 TL olan iki oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store bu hafta iki popüler oyunu ücretsiz yaptı. Toplam değeri 101 TL olan iki oyun bir hafta süreliğine kullanıcılar tarafından bedava olarak erişilebilecek. Haftanın ücretsiz oyunları olarak karşımıza çıkan Doki Doki Literature Club Plus ve Lost Castle, keyifli vakit geçirmek için oyun önerisi arayanlar adına oldukça kaliteli seçenekler olacak.
Epic Games Store’un bir hafta boyunca ücretsiz hale getirdiği bu iki sevilen oyun, 15 Şubat tarihine kadar oyuncular tarafından bedava ulaşabilecek. Oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, ömür boyu oyuna sahip olmaya devam edecek. Peki ya haftanın bedava oyunları neler ve ne vadediyorlar? İşte detaylar…
Doki Doki Literature Club Plus
Team Salvato tarafından geliştirilen ve Serenity Forge tarafından 2021 yılında yayınlanan Doki Doki Literature Club Plus, eleştirmenlerden tam not almayı başaran bir psikolojik korku hikayesi olarak karşımıza çıkıyor.
“Platonik aşkın için şiirler yaz ve okul romantizminin dehşetini deneyimle” sloganıyla gelen DDLC; Monika, Syori, Yuri ve Natsuki adlı dört lise öğrencisinin edebiyat kulübündeki sürükleyici hikayesini konu alıyor. Oyuncuların aldıkları kararlara göre şekillenen macera, birbirinden farklı sonlara ev sahipliği yapıyor.
Doki Doki Literature Club Plus sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: 1.8 GHz Çift Çekirdek
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: Tümleşik Ekran Kartı
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdek
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850
Lost Castle
Normal değeri 76 TL olan Lost Castle oyunu Hunder Studio ve Neon Doctrine ortaklığına karşımıza çıkıyor. Online ve yerel olarak dört oyuncuya kadar roguelike tarzı bir aksiyon RPG deneyimi vaat eden oyun, kalabalık bir hayran kitlesine hitap ediyor.
Rastgele bir şekilde yaratılan zindarları keşfe çıkacağınız ve düşmanlarla savaşacağınız oyunda her biri farklı yeteneklerle donatılmış dört karakter arasında tercihte bulunmanız mümkün. Pek çok silah, zırh ve eşya seçeneğini bir araya getiren oyun, eleştirmenler ve oyunseverler tarafından olumlu notlar topladı.
Lost Castle sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP/7/8/10
- İşlemci: 1.6 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 8800 veya Radeon® HD4800 serisi, 512 MB bellek
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 570 veya Radeon® HD 6970 serisi, 1.25 GB bellek
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games haftanın ücretsiz oyunları nasıl indirilir?
- Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.
- Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.
- Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.
- Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.
- Doki Doki Literature Club Plus ve Lost Castle‘ı bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.
- Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.