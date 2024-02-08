Toplam değeri 101 TL olan iki oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store bu hafta iki popüler oyunu ücretsiz yaptı. Toplam değeri 101 TL olan iki oyun bir hafta süreliğine kullanıcılar tarafından bedava olarak erişilebilecek. Haftanın ücretsiz oyunları olarak karşımıza çıkan Doki Doki Literature Club Plus ve Lost Castle, keyifli vakit geçirmek için oyun önerisi arayanlar adına oldukça kaliteli seçenekler olacak.

Epic Games Store’un bir hafta boyunca ücretsiz hale getirdiği bu iki sevilen oyun, 15 Şubat tarihine kadar oyuncular tarafından bedava ulaşabilecek. Oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, ömür boyu oyuna sahip olmaya devam edecek. Peki ya haftanın bedava oyunları neler ve ne vadediyorlar? İşte detaylar…

Doki Doki Literature Club Plus

Team Salvato tarafından geliştirilen ve Serenity Forge tarafından 2021 yılında yayınlanan Doki Doki Literature Club Plus, eleştirmenlerden tam not almayı başaran bir psikolojik korku hikayesi olarak karşımıza çıkıyor.

“Platonik aşkın için şiirler yaz ve okul romantizminin dehşetini deneyimle” sloganıyla gelen DDLC; Monika, Syori, Yuri ve Natsuki adlı dört lise öğrencisinin edebiyat kulübündeki sürükleyici hikayesini konu alıyor. Oyuncuların aldıkları kararlara göre şekillenen macera, birbirinden farklı sonlara ev sahipliği yapıyor.

Doki Doki Literature Club Plus sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: 1.8 GHz Çift Çekirdek

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: Tümleşik Ekran Kartı

DirectX: Sürüm 11

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdek

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850

Lost Castle

Normal değeri 76 TL olan Lost Castle oyunu Hunder Studio ve Neon Doctrine ortaklığına karşımıza çıkıyor. Online ve yerel olarak dört oyuncuya kadar roguelike tarzı bir aksiyon RPG deneyimi vaat eden oyun, kalabalık bir hayran kitlesine hitap ediyor.

Rastgele bir şekilde yaratılan zindarları keşfe çıkacağınız ve düşmanlarla savaşacağınız oyunda her biri farklı yeteneklerle donatılmış dört karakter arasında tercihte bulunmanız mümkün. Pek çok silah, zırh ve eşya seçeneğini bir araya getiren oyun, eleştirmenler ve oyunseverler tarafından olumlu notlar topladı.

Lost Castle sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/7/8/10

İşlemci: 1.6 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8800 veya Radeon® HD4800 serisi, 512 MB bellek

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 570 veya Radeon® HD 6970 serisi, 1.25 GB bellek

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları nasıl indirilir?