Toplam değeri 1.648 TL olan iki oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Steam rakibi oyun platformu Epic Games Store her hafta yeni ücretsiz oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yeni bedava oyun fırsatlarını oyunseverlerle buluşturan şirket, bu hafta toplam değeri 1.648 TL olan iki oyunu kullanıcılarına sundu.

Epic Games’in bugün oyunculara ücretsiz olarak sunduğu iki oyun The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief olarak açıklandı. 11 Nisan 2024 akşamına kadar bedava bir şekilde indirebileceğiniz bu yapımlar şimdiden oyunseverlerin ilgi odağı haline geldi. İşte bugün yayınlanan ücretsiz oyunlarla alakalı bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Private Division imzasıyla geçen yıl yayınlanan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, 2019 yılında piyasaya çıkan The Outer Worlds oyununun geliştirilmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor. Ciddi görsel iyileştirmeleriyle karşımıza çıkan oyunda yeni görevler, silahlar, zırhlar ve birtakım oyun içi öğeler bulunuyor.

Halcyon adı verilen uzay kolonisinde geçen oyun, orijinal yapımda yer alan tüm DLC paketlerini bünyesinde barındırıyor. 11 Nisan’a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinden indirebileceğiniz oyun normal şartlarda 1.499 TL karşılığında satılıyor. Bir kez oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncuların ömür boyu bu yapıma sahip olabilecekleri belirtiliyor.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 62 GB boş alan

62 GB boş alan Ekran kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya Radeon RX 590

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 62 GB boş alan

62 GB boş alan Ekran kartı: GeForce GTX 1080 Ti veya GeForce RTX 2070 veya Radeon RX 6700 XT

Thief

İlk olarak 2014 yılında Eidos Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülen Thief oyunu birinci şahıs gizlilik aksiyon türünde öne çıkan yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Klasik Thief serisinin yeni sürümünde usta hırsız Garret, şehirde meydana gelen büyük bir ayaklanma sonrası kendini derin bir çatışmanın içinde buluyor ve olaylar gelişiyor.

Normal şartlarda 149 TL karşılığında satılan Thief’i 11 Nisan’a kadar Epic Games Store platformundan herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan indirmeniz mümkün.

Thief sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Yüksek performanslı çift çekirdekli CPU veya dört çekirdekli CPU

Yüksek performanslı çift çekirdekli CPU veya dört çekirdekli CPU RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 20 GB boş alan

20 GB boş alan Ekran kartı: AMD Radeon 4800 serisi / Nvidia GTS 250

AMD Radeon 4800 serisi / Nvidia GTS 250 DirectX: DirectX 10

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8

Windows 7, Windows 8 İşlemci: AMD FX 8000 serisi veya daha iyisi / Intel Quad i7 Core CPU

AMD FX 8000 serisi veya daha iyisi / Intel Quad i7 Core CPU RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 20 GB boş alan

20 GB boş alan Ekran kartı: AMD Radeon HD R9 serisi veya daha iyisi / Nvdia GTX 660 serisi veya daha iyisi

AMD Radeon HD R9 serisi veya daha iyisi / Nvdia GTX 660 serisi veya daha iyisi DirectX: DirectX 10

Peki ya sizler Epic Games Store tarafından bugün ücretsiz yayınlanan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief oyunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!