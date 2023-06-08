Discord Nitro fiyatı üç kat zamlandı

Özellikle de gençler arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan popüler sosyal medya platformu Discord’un sunmuş olduğu premium abonelik hizmeti olan Discord Nitro, kullanıcılara pek çok ilgi çekici ayrıcalık tanıyor. Yüksek kaliteli multimedya içerikleri, profili özelleştirme imkanı, geniş emoji & sticker kütüphanesi, yüksek dosya boyutlarında paylaşım desteği ve öncelikli teknik destek gibi avantajlar karşımıza çıkıyor. Ancak ne yazık ki bugün açıklanan bilgiler doğrultusunda Discord Nitro fiyatı için büyük bir zam uygulandı.

Günün erken saatlerinde Apple Türkiye’nin bir ayda üçüncü kez zam yaparak tüm ürünlerinin fiyatını artırdığını öğrenmiştik. Şimdi ise bir zam kararı da Discord’dan geldi. Platformun abonelik tabanlı ücretli üyelik seçeneği, neredeyse üç katlık bir fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çevirmiş durumda. Peki ya gelen zamla birlikte Discord Nitro fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Discord Nitro fiyatı ne kadar?

Discord Nitro fiyatı şimdiye kadar aylık 26,99 TL, yıllık ödeme seçeneğinde ise 269,99 TL’lik bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyordu. Fakat bugün değişen fiyatlarla birlikte aylık ödeme yapmak isteyen kullanıcıların karşısına 74,99 TL’lik bir ödeme planı çıkıyor. Yıllık paket ise 749,99 TL karşılığında satın alınabilecek.

Discord Nitro avantajları arasında çok sayıda ilgi çekici fonksiyon bulunuyor. Bunlardan biri olan Etkinlikler özelliği sayesinde anında basit ve eğlenceli bir oyun veya izleme partisi başlatmanız mümkün bir hale geliyor. Öte yandan birçok özelleştirme seçeneğinden yararlanıp, profilinizi çok daha renkli bir hale getirebilir; profil afişi ve hareketli avatar imkanından yararlanabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılar, sunucularında farklı avatarlar, afişler, temalar ve biyografiler de kullanabilir.

Discord Nitro aboneliği ile birlikte katıldığınız sunucu sayısını ikiye katlayarak 100’den 200’e çıkarmanız mümkün olurken; 4 bin karakter ile daha uzun mesajlar atmanıza da izin verilecek. Bunun yanı sıra abonelik hizmetinde kullanıcılara HD çözünürlükte video paylaşımı, 500 MB dosya yükleme imkanı, özel profil rozeti, her hafta 5 Süper Tepki, daha fazla emoji seçeneği, her yerde özel çıkartmalar kullanabilme ve daha fazla arka plan ile profilinizi özelleştirme ayrıcalıkları tanınıyor.

Discord Nitro aboneliği nasıl alınır?

Discord Nitro aboneliği satın almak istiyorsanız, yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak: