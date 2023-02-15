Tesla, Autopilot 4.0 için hazırlıklarını tamamladı

Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun bir süredir yalnızca elektrikli araba teknolojisi ile değil, otonom sürüş alanındaki geliştirmeleriyle de rakipleri dikkatle takip ediliyor. Şirketin geliştirmiş olduğu Autopilot teknolojisinin sıkı takipçileri olduğu kadar, eleştirenleri de bulunuyor. Şu anda Tesla’nın Autopilot’u için yasal mücadeleler devam ederken, şirketin mühendisleri yeni nesil otonom sistemle ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bunun için gerekli evraklar kısa bir süre önce Avrupalı düzenleyicilere sunuldu. Bununla birlikte Tesla ekibinin çok yakında Autopilot 4.0 için bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce milyarder iş insanı Elon Musk, en son teknolojiye sahip kontrol ünitesi destekli sürüş programının yeni bir sürümünün piyasaya sürüleceğine dair açıklamada bulundu. Fakat ne yazık ki beklenen sürümün ne zaman geleceğine ilişkin bilgi verilmedi. Bununla birlikte, Hollanda’daki düzenleyicilere yapılan bir başvuru, Autopilot 4.0 ile ilgili pek çok merak edilen detayı gözler önüne serdi.

Tesla Autopilot 4.0 ile gelecek yenilikler

Son dönemlerde Tesla ekibi, önemli değişikliklerin yaklaşmakta olduğuna dair pek çok işaret verdi. Kamera yerine sensör seçeneği ve en üncel modellerde sensörlerin genişletilmesi, perde arkasında devam eden çalışmaları zaten bizlere gösteriyordu. Fakat şirket, kameraların konumuyla alakalı geri adım atmış gibi görünüyor ve kameraların bir kez daha otonom sürüş programına entegre edilebileceğini gösteriyor. Öte yandan şirketin, özellikle de Çinli rakiplerinin yaptığı gibi son teknoloji LiDAR radarlarını kullanıp kullanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Bir Tesla forumu aracılığıyla, şirketin Autopilot 4.0 ile birlikte hangi spesifik değişiklikleri kullanıcılarına sunmaya başlayacağı ortaya çıktı. Avrupa Birliği için yapılan başvuruda, Tesla Model S ve Tesla Model X için yeni bir başvurunun oluşturulması gibi önemli gelişmelerin yanı sıra aşağıdaki yeniliklerin gerçekleştirileceği vurgulandı:

Dördüncü nesil araç kontrol sisteminin (Autopilot 4.0) tanıtımı

Yeni bir GNSS bilgisayarı ve anteninin tanıtımı

Üçüncü nesil invertörlerin tanıtılması

Uzun farların ve kısa farların otomatik sensöründe değişiklik

Model X’in fren sisteminin birleştirilmesi

Model X’in iç aynası için yeni destek kolu

Üretici Motor Kodu Güncellemesi

Araç Arka Rozet Güncellemesi

Araç maksimum hız güncellemesi

İddialara göre Tesla, Autopilot 4.0 teknolojisini 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği Yatırımcı Günü sırasında bir sunumla kullanıcılarına tanıtacak. Bu teknolojinin araçlara ne zaman ulaşmaya başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Öte yandan yakından amanda yapılan bir anket sonucunda, Tesla’nın otonom sürüş programının kullanıcı değerlendirme sıralamasında keskin bir şekilde düştüğü görülmüştü. Şirket, muhtemelen bunun için de bazı önlemler alarak kullanıcılarını tekrar kazanmaya çalışacak.