Söylentilere göre Apple Watch Series 7 kandaki glikoz seviyesini de ölçebilecek

Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni Apple Watch modeli Apple Watch Series 7, yeni bir özellik ile daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

ETNews tarafından yayınlanan rapora göre Apple Watch Series 7’de bulunan optik sensörler aracılığıyla kandaki glikoz seviyesi takip edilebilecek.

Samsung Galaxy Watch 4’un glikoz seviyesi ölçme özelliği üzerinde durulan raporda, Apple Watch Series 7 modelinin de herhangi bir müdahale ihtiyacı olmaksızın çalışan optik sensörler sayesinde kandaki şeker seviyesinin tespit edilebileceği bir özelliğe sahip olacağı belirtildi.

Kan şekeri seviyesi olarak da bilinen kandaki glikoz seviyesini ölçmek, özellikle diyabet (şeker hastalığı) olan kişiler için oldukça önemli. Normal şartlar altında kandaki glikoz seviyesinin ölçümü yaklaşık bir damla kanın şeker ölçüm cihazlarına yerleştirilmesi veya CGM (Continuous Glucose Monitör) cihazları ile yapılabiliyor. Yapılan testlerin sonucunda kandaki şeker miktarında tespit edilen ani artış veya düşüşler kişinin sağlık durumunda genel bir bilgi edinebilmeyi veya kişinin diyet programlarına yardımcı olmayı sağlıyor.

Apple‘ın ise glikoz seviyesini monitör edebilme noktasında patentleri aldığını ve bunu güvenli ve stabil bir şekilde ticarileştirmek istediği belirtiliyor. Apple tarafından tasarlanan optik sensörlerin herhangi ek işleme gerek kalmadan cilt üzerinden kandaki şeker seviyesini ölçebilmeyi sağlıyor.

Şirketin ilk olarak 2017 yılında, ek müdahalelere ihtiyaç duymaksızın kandaki glikoz düzeyini ölçen sensörler üzerinde çalışan biyomedikal mühendisleri ve danışmanlarından oluşan bir ekip kurduğu biliniyor. Dolayısıyla bu sensörlerin bir gün Apple Watch’a entegre edileceği de tahmin ediliyordu. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan Apple Watch Series 7 modelinde de bu özelliğin yer alacağı düşünülüyor.