FIFA 23 Yılın Takımı (TOTY) belli oldu

Electronic Arts tarafından geliştirilen FIFA 23, Yılın Takımı (TOTY) oylamalarını geçtiğimiz haftalarda başlattı. PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Stadia ve Microsoft Windows platformlarında mevcut olan popüler futbol simülasyonu, sezona damga vuran yıldız isimleri karşımıza çıkardı.

EA’nın açıkladığı FIFA 23 Yılın Takımı, kullanıcılardan gelen oylamalarla belirlendi. 100 futbolcunun aday gösterildiği oylamada listede dahil olan yıldızlar, FIFA Ultimate Team (FUT) oyuncu ögesi olarak listelenmeye başladı. Kullanıcılar bu kartları gerçek para ile sıfırdan satın alabildiği gibi, aynı zamanda oyun içerisindeki transfer pazarından da kadrolarına dahil etme şansına sahip olacak.

Yılın Takımı’na dahil olan oyuncular arasında üç Fransız yıldız yer alıyor. Kylian Mbappe, Karim Benzema ve Theo Hernandez listede kendine yer bulmayı başardı. Real Madrid’in defans oyuncusu Eder Militao ilk 11’e girerken, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda etkileyici bir performansa imza atan Faslı Hakimi ve Hollandalı Van Dijk da kadroya girmeyi dahil edildi. Elbette ki turnuvanın en ikonik isimlerinden biri olan ve kupayı kaldırma şerefine kavuşan Arjantinli efsane Lionel Messi de pek çok kişinin önceden tahmin ettiği gibi kadroda yer aldı.

As chosen by you. Presenting the #FIFA23 Team of the Year 🏆#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023

FIFA 23 Yılın Takımı oyuncuları

Electronic Arts, FIFA 23 Yılın Takımı: Dünyanın Ultimate XI’i oylamasında kazanan isimleri duyurdu. Şu futbolcular ilk 11’de yer aldı:

Kaleci: Courtois (Belçika) – Real Madrid

(Belçika) – Real Madrid Defans: Hakimi (Fas) – Paris Saint-Germain

(Fas) – Paris Saint-Germain Defans: Éder Militão (Brezilya) – Real Madrid

(Brezilya) – Real Madrid Defans: Van Dijk (Hollanda) – Liverpool

(Hollanda) – Liverpool Defans: Theo Hernández (Fransa) – Milan

(Fransa) – Milan Orta Saha: Kevin De Bruyne (Belçika) – Manchester City

(Belçika) – Manchester City Orta Saha: Luka Modric (Hırvatistan) – Real Madrid

(Hırvatistan) – Real Madrid Orta Saha: Jude Bellingham (İngiltere) – Borussia Dortmund

(İngiltere) – Borussia Dortmund Forvet: Lionel Messi (Arjantin) – Paris Saint-Germain

(Arjantin) – Paris Saint-Germain Forvet: Kylian Mbappé (Fransa) – Paris Saint-Germain

(Fransa) – Paris Saint-Germain Forvet: Karim Benzema (Fransa) – Real Madrid

Resmi seçime ek olarak Electronic Arts, kullanıcı oyları ile 12. oyuncu olarak seçilen dünyaca ünlü üç yıldızı da duyurdu:

Joao Cancelo (Portekiz) – Manchester City

(Portekiz) – Manchester City Federico Valverde (Uruguay) – Real Madrid

(Uruguay) – Real Madrid Erling Haaland (Norveç) – Manchester City

Electronic Arts aktif olarak yeşil sahada forma giyen yukarıdaki yıldız oyuncuların dışında, bazı efsanevi yıldızları da TOTY kartı olarak karşımıza çıkardı. Bu öğelerin Ultimate Team modunda kullanılabileceği belirtildi. Dünya futboluna damgasını vuran şu unutulmaz isimler listeye dahil edildi: