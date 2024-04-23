Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yüksek performans ve verimliliği sayesinde 2024’ün en güçlü Android telefonlarında karşımıza çıktı. Şimdi ise şirket, yeni Snadpragon 8 Gen 4 çipi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgiler, merakla beklenen işlemcinin ilk olarak hangi akıllı telefon modellerinde yer alacağını gözler önüne seriyor.

Teknoloji dünyasında yaptığı tahminlerle dikkat toplayan Yogesh Brar’ın iddialarına göre Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelecek ilk telefonlar belli oldu. Olağanüstü bir performansa kapı aralayacak işlemci, ilk kez Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından kullanılacak. Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi, bu yonga setiyle kullanıcılara üst düzey bir mobil deneyim sunacak.

Snapdragon 8 Gen 4 çipi ilk kez Xiaomi 15’te bulunacak

Xiaomi’nin şu anda piyasada mevcut en güçlü telefonu olarak bilinen Xiaomi 14 serisi, Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip ilk telefon olma unvanına sahip olmuştu. Anlaşılan o ki şirket, bu konuda rakiplerine göre üstünlüğünü sürdürerek Qualcomm’un yeni çipinde öncelik elde etmeye devam edecek.

Yeni nesil Xiaomi 15 serisinin Snadpragon 8 Gen 4 ile gelecek ilk telefonlar olacağı öne sürülüyor. İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek olan bu model, sonrasında ise küresel pazarda boy göstermeye başlayacak.

Yogesh Brar’ın iddiaları doğrultusunda Xiaomi, Snadpragon 8 Gen 4 ile gelecek cihazları piyasaya sunmak için öncelikli haklara sahip. Daha sonrasında ise OnePlus ve iQOO gibi markaların amiral gemisi cihazlarının bu çipi kalbinde taşıyacağı ifade ediliyor. Söz konusu modellerin hangileri olacağı kesin olarak bilinmese de tahminlere göre OnePlus 13 ve iQOO 13 bu çipten güç alacak.

Avrupa’da ilk kez Galaxy S25 serisinde yer alacak

Yukarıda bahsi geçen Xiaomi, OnePlus ve iQOO modelleri ilk olarak Çin pazarında raflara geleceği için Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine sahip Avrupa’daki ilk telefon unvanı başka bir markaya gidecek. Önümüzdeki yılın ilk aylarında duyurulması planlanan Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi, Avrupa pazarında Qualcomm’un yeni yonga setinden güç alan ilk cihazlar olarak öne çıkacak.

Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon modelleri, Snapdragon 8 Gen 4’ün daha yüksek perforamnslı ve optimize edilmiş bir sürümü olan “Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy” adlı çiple karşımıza çıkacak.

Qualcomm’un merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti bu yılın Ekim ayında piyasaya duyurulacak. Yüksek bir performansa ev sahipliği yapacak özel bir Oryon CPU ile gelecek çip, entegre UWB desteğine sahip FastConnect 7900 bağlantısıyla karşımıza çıkacak.