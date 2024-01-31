Samsung’dan Galaxy S24 serisindeki soluk renk hatasıyla ilgili cevap geldi

Samsung geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinde can sıkıcı bir soluk renk hatasıyla gündeme geldi. Büyük bir heyecanla cihazlarını satın alan ilk kullanıcılar, sosyal medyadan paylaştıkları geri bildirimlerde, cihazın ekranında yer alan büyük bir soruna işaret etti.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre cihazlar, “canlı mod” özelliği aktif hale getirildiğinde bile ekranda göze çarpan renk soluması hatasına sebep oluyor. Her geçen gün artmaya devam eden bu raporlar, şirketin tercih ettiği ekranın AMOLED tipinde olmasına yeni modellerin paletinin geçen yılki cihazlara göre daha düşük bir kaliteye sahip olduğunu vurguluyor.

Problem yeni yazılım güncellemesiyle çözülecek

Kullanıcıların tepkisini toplayan bu hataya ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Söz konusu problemin donanım sorunundan kaynaklanmadığı, yalnızca basit bir yazılım hatası olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle şirketin mevcut hatayı çözmesi muhtemelen çok fazla zaman almayacak gibi duruyor.

Problem ilk gündeme geldiğinde birtakım iddialar, sorunun donanımsal olduğunu vurgulayarak şirketin cihazları geri toplayabileceğini öne sürmüştü. Fakat şu an bu iddia boşa düşmüş görünüyor.

Galaxy S24 soluk renk hatası ile ilgili Samsung’dan açıklama geldi

Samsung, Galaxy S24 serisi modellerinde görülen soluk renk hatasıyla ilgili detayları aktardı. SamMobile’ın haberine göre bir Galaxy S24 kullanıcısı ile Samsung destek ekibi arasında gerçekleştirilen görüşmede, paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere şirket bu hatanın farkında olduklarını bildirdi ve çözüme kavuşturmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, Samsung destek ekibinde yer alan şirket sözcüsü, “Endişelenmeyin, geliştirici ekibimiz bu sorunu düzeltmek için çalışıyor” ifadelerine yer verdi. Bu sayede mevcut hatanın çok yakında gelecek bir güncelleme ile çözüme kavuşturulacağı anlaşıldı.

Şirketten gelen açıklamaya göre Galaxy S24 serisinde meydana gelen soluk renk problemi, çok yakında yayınlanması beklenen yeni One UI güncellemesi ile birlikte çözüme ulaşacak. Fakat elbette ki şimdilik şirketten bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir tarih bilgisi gelmedi. Ancak yine de her geçen gün artmaya devam eden ve büyük bir tepki toplayan bu hata sebebiyle güncelleme, muhtemelen en kısa sürede kullanıcıların erişimine sunulacak.

Şu anda bu hata cihazın kullanımını etkilemiyor. Yani Galaxy S24 kullanıcıları soluk renklerle karşılaşsa da bunun haricinde herhangi bir performans kaybı ya da benzeri bir senaryoyla karşılaşmıyor.