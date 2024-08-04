Samsung’dan çocuklar için tablet: Galaxy Tab A9+ Kids Edition tanıtıldı

Samsung bugün Amerika Birleşik Devletleri pazarında çocuklar için tablet modeliyle karşımıza çıktı. Samsung Galaxy TAb A9+ Kids Edition çocuklara yönelik özel güvenlik protokollerine sahip bir cihaz olarak duyuruldu. Teknolojiyi çocuklara en güvenli şekilde sunmayı ön planda tutan ürün, renkli tasarımı ve işlevsel özellikleriyle dikkat çekti.

Samsung’un yeni çocuk tableti ebeveynler için çok sayıda önemli işleve ev sahipliği yapıyor. Cihaz birçok güvenlik protokolüne sahip olan Samsung Kids uygulaması ile birlikte açılıyor. Bu sayede ebeveynlerin çocuklar için ayrı bir profil oluşturmalarına izin verilirken; çocuklara ekran süresi sınırlaması, belirli uygulamalara erişimin kısıtlanması ve sosyal medya uygulamalarının engellenmesi gibi birtakım seçenekler sunuluyor.

Ebeveynler çocuklarının ne yaptıklarını uzaktan kontrol etme yetkisine sahip oluyor. Böylelikle hem ebeveynler hem de çocuklar için güvenli bir internet deneyimi vaat ediliyor. Çocukların internette dolaşırken ebeveynlerinin ise gönül rahatlığıyla onları takip edebileceği

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition özellikleri

Boyutlar: 168,7 x 257,1 x 6,9 mm

168,7 x 257,1 x 6,9 mm Ağırlık: 480 gram

480 gram Ekran: 11 inç WQXGA LCD ekran, 1920 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

11 inç WQXGA LCD ekran, 1920 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: 2,2 GHz’e kadar sekiz çekirdekli işlemci

2,2 GHz’e kadar sekiz çekirdekli işlemci RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB RAM

4 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarj destekli 7.040 mAh pil

15 watt hızlı şarj destekli 7.040 mAh pil Bağlantı: 5G SA/NSA (isteğe bağlı), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C

5G SA/NSA (isteğe bağlı), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C Aksesuarlar: Darbeye dayanıklı kabarık kılıf, üç Crayo-Pen kalemi (kırmızı, sarı ve mavi renkler), iki değiştirilebilir kalem bağlama aparatı, dahili eller serbest standı

Çocuklara daha iyi bir şekilde hizmet vermeye odaklanan tablet modeli fiziksel darbelere karşı ekstra koruma sunan ergonomik bir kapağı bünyesinde taşıyor. Bu aksesuarı mavi, kırmızı ve sarı gibi canlı renklerle görüyoruz. Aynı renk seçenekleri cihazın dijital kalemi olan Crayo-Pen ile de karşımıza çıkıyor.

1.920 x 1.200 piksel çözünürlük kalitesine ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç LCD ekranla gelen Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition henüz ismi açıklanmayan 2,2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciyle hizmet veriyor. 4 GB ve 8 GB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkan çocuk tableti arkada 8 MP, önde 5 MP kamera taşıyor. 15 watt hızlı şarj destekli modelde 7.040 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition fiyatı

Şu anda ABD pazarında satışa çıkan çocuk tableti 269 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor.