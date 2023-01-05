Samsung, SmartThings Station ile akıllı cihazları bir araya getiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 etkinliğinde bir dizi yeni ürününü piyasaya duyurdu. Dün bütçe dostu Galaxy A14 5G akıllı telefon modeli kullanıcılara tanıtılırken; yakın zamanda lanse edilen ürünler arasında 2023 QD-OLED TV seçenekleri ve Apple Studio Display rakibi ViewFinity S9 monitörünü karşımıza çıkardı. Bugün ise şirket, SmartThings Station adlı akıllı ev merkezini sergiledi.

Şirket, CES 2023 etkinliğinde gerçekleştirdiği sunumda, akıllı ev ve sürdürülebilir teknoloji kullanımını kapsayan duyurularda bulundu. SmartThings Station Hub cihazıyla firma, ışıkların ve cihazların kapatılmasını kolaylaştırmak gibi enerji israflarını azaltmak için belirli rutinler oluşturmanıza izin verecek. Aynı zamanda ev ortamındaki çeşitli eylemleri de otomatik bir hale getirmeye katkıda bulunacak. Samsung Electronics SmartThings Cihaz Platform Merkezi Başkan Yardımcısı Jaeyeon Jung, cihazla alakalı bu ifadelerde bulundu:

“Daha akıllı bir eve sahip olmak karmaşık ya da pahalı olmamalı. Dolayısıyla yeni SmartThings Station cihazıyla birlikte amacımız; kullanımı kolay, güvenilir ve genişletilebilir bir akıllı ev merkezi oluşturmaktır. Bağlantılı bir evdeki cihazların sayısı, özellikle de Matter standardının son sürümünün ışığında artmaya devam ediyor. Bu heyecan verici teknolojinin benimsenmesini kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”

Samsung SmartThings Station sürdürülebilir bir akıllı ev imkanı sunuyor

Samsung’un yeni akıllı ev merkezi, şirketin geliştirmiş olduğu herhangi bir Galaxy akıllı telefon modelindeki açılır mesajlar aracılığıyla ya da bir QR kodu okutup cihazları entegre ederek yapılandırılıyor. Akıllı Düğme ile komutlar için termostatları, aydınlatmayı, anahtarları ve prizleri bağlamanıza olanak tanıyor. Eylemleri bir dokunuşla, iki dokunuşla ya da uzun bir dokunuşla da yapılandırmak mümkün oluyor. Cihazın sunduğu olasılıklar arasında ışıkları kapatmak, panjurları örtmek ya da sıcaklığı düşürmek gibi yatma rutinleri yer alıyor. Aynı zamanda bir film gecesi atmosferi yaratmak için televizyonu açıp ışıkları kısma fonksiyonları da bulunuyor.

Samsung SmartThings Station akıllı buton üzerinden SmartThings Find ile de entegrasyon imkanı barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar, bir SmartTag ya da SmartTag Plus cihazını izleyerek kayıp aygıtlarını kolayca bulabiliyor. Öte taraftan kablosuz şarj istasyonu sayesinde 15 watt hızlı şarj desteği sunarak cihazlarınıza güç sağlıyor.

Samsung’un yeni akıllı ev modeli ilk olarak 2023 yılının şubat ayında, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore pazarlarında beyaz ile siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatı şu an için açıklanmış değil. Yakın zaman içinde şirketten bir fiyat açıklaması bekleniyor. Ürünün diğer ülkelerde ne zaman satılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.