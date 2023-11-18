Samsung lideri Lee Jae-yong üçüncü kez hapse girebilir

Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-yong yeniden hapis cezasına çarptırılabilir. Daha önce iki kez hapis cezası alan iş insanı, şimdi yeniden aynı suçlamalarla karşımıza çıktı. Savcılık, Güney Koreli teknoloji devinin varisi olarak kabul edilen Lee için beş yıl hapis cezası talep ediyor.

Şirketin kontrolünü tekrardan ele almasının ardından yeniden vergi kaçakçılığı ile suçlanan Lee için suçlamalar savcılık tarafından yönlendirildi. Şirketin 2015 yılında Cheil Industries ile tartışmalı birleşmesi yeniden alevlendi.

Lee Jae-yong hisse fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyor

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung yöneticisi Lee Jae-yong hisse senedi fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyor. 2015 yılında Cheil Industries’in bir hissesi karşılığında üç Samsung hissesi teklif edildiği belirtilirken; bu şirketlerin birleşmesi, Jae-yong’un Cheil Industries’de yüzde 23,2 hisseye sahip olmasını sağladı. Dolayısıyla bu da ona Samsung Group’un öncü markası Samsung Electronics üzerinde daha sıkı bir kontrol olanağı getirdi.

Bununla birlikte savcılık, iki şirketin birleşmesi ile birlikte Lee’nin, babası Lee Kun-hee’nin ölümünden sonra teknoloji devinin kontrolünü tamamen eline geçirmeyi başardığının altını çiziyor. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Kun-hee’nin ardından Lee’nin ayrıca Samsung Electronics için başkanlık iddiası da sağladığını vurguluyor.

Dava ile ilgilenen savcılar, Samsung C&T hisselerinin devalüasyonu ile birlikte diğer azınlık hissedarlarının zarara uğradığını belirtti. Tüm bunların yanı sıra Lee, Cheil Industries’in bir yan kuruluşu olarak bilinen Samsung BioLogics bünyesinde muhasebe alanında dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Şimdilik bunun detayları tam olarak bilinmese de Lee’nin bir vergi kaçakçılığına bulaştığı öne sürülüyor.

Güney Kore’de devam eden davada, olaya karışan diğer kişilerin tutuklandığı belirtildi. Savcılığın 384 bin dolarlık para cezası ve Lee Jae-yong hakkında beş yıl hapis talep ettiği öğrenildi. Dava henüz karara bağlanmadı. Önümüzdeki yıl devam edeceği tahmin edilen davada Lee’nin üçüncü kez tutuklanma olasılığı bulunuyor.

Samsung yöneticisi son olarak 2017 yılında, eski devlet başkanı Park Geun-hye’ye rüşvet verme ve zimmetine para geçirme suçlarından dolayı hapse girmişti. Verilen rüşvetlerin amacı ise şirketin çıkarlarını korumak ve Lee’nin yönetim kurulu başkanlığı pozisyonuna yükselmesini sağlamak olduğu ortaya çıkmıştı.