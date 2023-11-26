Redmi Book 16 2024, Watch 4 ve Buds 5 Pro’nun çıkış tarihleri belli oldu

Xiaomi çok yakında yeni Redmi K70 serisi ile hayranları karşısına çıkacak. 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen lansman etkinliğinde şirket, bir dizi yeni ürününü de hayranları karşısına çıkarabilir. Çinli şirket, Weibo üzerinden yayınlanan teaser görüntülerinde, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte Redmi Book 14 ve 16’nın güncellenmiş versiyonları, üst düzey kablosuz kulaklık modeli Redmi Buds 5 Pro ve Redmi Watch 4 akıllı saat modeliyle gelecek.

Heyecanla beklenen bu sürpriz lansman etkinliği için şimdilik kesin bir tarih verilmedi. Fakat şirket, yeni cihaz ve aksesuarlarını Redmi K70 serisiyle birlikte piyasaya sürebilir. Ayrıca şirketten yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon modeli de sunulabilir.

Redmi Book 14 ve Book 16 2024 için geri sayım başladı

Xiaomi, merakla beklenen modellerin isimleri dışında bazı tasarım ve donanım ayrıntılarını da gösterdi. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Book 14 ve Book 16 2024 modelleri daha gelişmiş bir donanımla hayranları karşısına çıkacak. Şirket en son bu cihazı 2020 yılında güncellemişti. Dolayısıyla hayranlar, pek çok iyileştirmeyle karşılaşılacağını tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin yeni dizüstü bilgisayar modelleri, 47 watt güç sağlayacak. Bununla birlikte cihazlar, şirketin kısa süre önce duyurduğu HyperOS desteğine sahip olabilir. Bu sayede bilgisayarların diğer Xiaomi cihazlarıyla daha rahat bir şekilde entegre edilmesine izin verilecek.

İddialara göre Xiaomi Book 14 ve Book 16 2024, profesyonel olarak iş kullanımına ve zorlu görevlere odaklanacak. Cihazlarda AMD Ryzen 7040HS ya da 13. nesil Inter Raptor Lake-H işlemcilerin yer alacağı öne sürülüyor. Yüksek çözünürlüklü ve yüksek renk doğruluğuna sahip IPS LCD ekranlarla gelecek ürünler, bazı özelleştirmeler ile birlikte Windows 11 işletim sistemini çalıştıracak.

Redmi Buds 5 Pro ve Redmi Watch 4 de geliyor

Xiaomi’nin lansmanda sunacağı diğer bir ürün ise Redmi Buds 5 Pro kulaklık modeli oluyor. Şirketin iddialı yeni kablosuz kulaklığı beyaz, camgöbeği ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Kulaklıkta daha geniş bir bas, orta ve tiz frekans aralığının yeniden üretilmesi, yüksek gürültü engelleyici fonksiyonu ve başarılı ses kalitesiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Son olarak teaser görüntülerinde Redmi Watch 4’e yer veriliyor. Apple Watch’tan esinlenen bir tasarıma sahip olan bu cihaz, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle satılacak. Öte yandan kullanıcıların artık metal ve kumaş seçenekleri de dahil olmak üzere daha geniş bir çeşitlilikle karşılaşacakları belirtiliyor.