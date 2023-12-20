108 MP kameralı uygun fiyatlı Realme C67 4G tanıtıldı

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Realme C67 4G piyasaya çıktı. Kısa bir süre önce Hindistan pazarında duyurulan C67 5G’nin ardından gelen yeni sürüm Endonezya’da gerçekleştirilen lansmanla birlikte piyasada boy göstermeye başladı. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa çıkacağı tahmin edilen model, fiyat-performans odaklı bir deneyim vaat ediyor.

Realme’nin 4G bağlantı desteğine sahip yeni telefonu, 5G seçeneğine göre daha farklı bir tasarım sunuyor. Aynı zamanda şirket, donanım tarafında da önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 108 MP ana kamera, Dinamik Ada benzeri bir tasarım ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga seti karşımıza çıkıyor.

Realme C67 4G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza

128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

33 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü Diğer özellikler: Çift SIM, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou ve yanda parmak izi okuyucu

Yeni Realme telefonu 6,72 inç IPS LCD ekranla geliyor. 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme ve 800 nit tepe parlaklık ile ekran kalitesi artırılıyor. Bununla birlikte cihazda, ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkan ve bu yılki iPhone 15 serisinin tümünde yer alan Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımından ilham alan Mini Capsule 2.0 özelliği sunuluyor.

Realme C67 4G, Snapdragon 685 çipinden güç alıyor. Qualcomm’un 6 nm üretim süreciyle geliştirdiği çipte 8 çekirdekli Kryo 265 CPU (4×2.8 GHz, 4×1.9 GHz), Adreno 610 grafik kartı ve Snapdragon X11 LTE modem desteği bulunuyor. Günlük kullanım için ideal bir performans vaat eden yonga seti daha önce OPPO A57 5G, Realme C35 5G, Tecno Pova 3 ve Redmi Note 11 5G gibi modellerde de yer almıştı.

108 MP Samsung ISOCELL HM6 ana kamerayla gelen telefon, 2 MP derinlik sensörüyle destekleniyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sunan modelde 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları yer alıyor. Son olarak modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Realme UI arayüzüyle çalıştığını hatırlatmakta yarar var.

Realme C67 4G fiyatı

Sunny Oasis ve Black Rock renk seçenekleriyle ilk olarak Endonezya pazarında satışa çıkan Realme C67 4G’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 2.599.000 Rp fiyat etiketiyle listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin 800 TL’ye tekabül ediyor. Ancak şimdilik telefonun Türkiye pazarına ne zaman geleceği ve ülkemizdeki resmi fiyatının ne olacağı belirsizliğini koruyor.