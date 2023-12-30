OPPO Reno 11 serisi global lansman tarihi ortaya çıktı

OPPO’nun geçtiğimiz ay ilk olarak Çin pazarında piyasaya duyurduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi çok yakında global pazara çıkacak. Merakla beklenen yeni OPPO Reno 11 serisi ilerleyen haftalarda küresel pazarda boy gösterecek. İki modelden oluşacak seride standart modelin yanında Reno 11 Pro seçeneği bulunacak.

Peki ya OPPO Reno 11 serisi çıkış tarihi ne zaman çıkacak? 91mobiles tarafından aktarılan bilgiler, cihazın lansman tarihini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda beklenen telefon serisinin küresel sürümlerinin tasarımları da ortaya çıkıyor. İşte detaylar…

OPPO Reno 11 serisi çıkış tarihi

İddialara göre beklenen Reno 11 ailesi çok yakında piyasaya çıkacak. Telefonun küresel sürümü Malezya pazarında gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğiyle sergilenecek. 11-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak etkinlikte tanıtılacak olan yeni performans canavarı telefon serisi, muhtemelen yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak.

91mobiles’ın aktardığı bilgilere göre OPPO Reno 11 serisi global sürümleri, Çin versiyonlarına göre bazı değişiklikler içerecek. Tasarım anlamında büyük farklılıklar yer almaması beklenen modellerde pek de göze çarpar düzenlemeler yer almayacak.

Şimdilik şirketin global sürümde hangi işlemcileri tercih edeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak yine de tahminlere göre standart modelde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1080 yonga seti kullanılacak. Reno 11 Pro’da ise MediaTek Dimensity 8200 ya da Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipinin yer alacağı öne sürülüyor. Son olarak standart modelde 67 watt SUPERVOOC şarj ve Pro modelde ise 80 watt hızlı şarj desteğinin bulunacağı iddia ediliyor.

OPPO Reno 11 (global) özellikleri [sızıntılara göre]

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü 2x yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü 2x yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 67 watt SUPERVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil

67 watt SUPERVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzü

OPPO Reno 11 Pro (global) özellikleri [sızıntılara göre]