OPPO, Fransa pazarına veda etti

Çinli teknoloji firması OPPO ile ilgili son aylarda ortaya çıkan iddialar, markanın Fransa bölgesindeki operasyonlarını kapatacağını öne sürüyordu. Şimdiye kadar şirket bu konuda resmi bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak bugün firma, ülkedeki operasyonlarına noktayı koyduklarını doğruladı. OPPO akıllı telefonların ülkedeki tek distribütörü olan Yang Technology, zorunlu ayrılığın eşiğine gelerek Fransa’da OPPO döneminin sonunun geldiğine işaret etti.

OPPO dünya çapında üretmiş olduğu akıllı telefonlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Ancak bunun yanı sıra şirketin ürün portföyünde tablet ve kablosuz kulaklık gibi başka teknolojik ürünler de bulunuyor. Fakat distribütörün çekilmesiyle beraber artık markanın herhangi bir modeli Fransa’da tüketicilerin karşısına çıkmayacak. Peki ya OPPO’nun yaşadığı bu başarısızlığın sebebi ne? İşte detaylar…

OPPO, Fransa’daki operasyonlarını durdurdu

OPPO son dönemlerde problemli bir süreçten geçiyor. Nokia, OPPO, OnePlus ve Realme markalarının sahibi olan BBK Electronic, bazı patentlerini ihlal etmekle suçlanarak birkaç ülkede mahkemeye verildi. Yaşanan bu durumlar da ne yazık ki OPPO için bir dizi olumsuz olayın fitilini ateşledi. Mayıs ayında marka, şirket içi çip üretim bölümünü kapatma kararı aldı ve böylelikle şirkete ilk büyük darbe indi. Kısa bir süre sonrasında ise şirket tüm ürünlerini Almanya pazarından çekerek ülkedeki satışlarını fiilen durdurma yolunda gitti. Yaşanan olaylar, diğer Avrupa ülkelerinde de OPPO için benzer bir senaryonun yaşanabileceğine dair korkuları artırdı.

Yaşanan anlaşmazlıktan sonra OPPO, Nokia’ya karşı yasal bir zafer elde etmeyi başardı. OPPO yaptığı bir basın açıklamasında, “Fransa Paris Adalet Divanı’nın kararlarını aldık, Fransız yargıç Nokia’nın EP486 ve EP731 patentlerinin yenilik olmaması nedeniyle geçersiz sayıldığını açıkladı” dedi. Fakat bu açık zafere rağmen marka, Fransız distribütörü olan Yang Technology’nin yakında iflas edeceğini doğruladı.

Yang Technology’nin iflası ile birlikte Fransız teknoloji kullanıcıları artık OPPO ürünlerini satın alamayacak. Fakat yine de şirket, mevcut kullanıcılarının ürünlerini kullanmaya, satış sonrası hizmetlere erişmeye ve gelecekteki işletim sistemi güncellemelerini almaya devam edebilmelerini sağlayarak müşteri hizmetlerinin doğrudan OPPO tarafından sağlanmaya devam edeceğini de vurguladı.

Fransa pazarında veda eden OPPO firmasının Avrupa’daki geleceği hakkında da soru işaretleri akıllarda doğuyor. Fakat durumun nasıl gelişeceği ve OPPO’nun Avrupa’da gelecekteki zorluklarla nasıl başa çıkmaya çalışacağı henüz ne yazık ki bilinmiyor.