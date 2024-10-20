OpenAI lideri Sam Altman “insanlığın yeni varoluşsal sancısını” Orb ile çözecek

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kurucu ortağı olduğu startup girişimi Worldcoin isim değişikliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Artık “World” adı altında yoluna devam edecek olan girişim, aynı zamanda güncellenmiş bir cihaz olan Orb ile de karşımıza çıktı.

Altman’ın startup projesi ilk olarak kripto paralar ile ilgilenmişti. Fakat sürpriz bir şekilde şirket bu piyasadan ayrılmaya karar verdi. Şimdi ise ekip, kimlik belirleme cihazları yaratmaya odaklanacak. Bu bağlamda yeniden tasarlanan Orb cihazı, Deep Face hizmetini kullanarak kullanıcıların irislerini tarayıp kimliklerini doğrulamak için önemli bir misyon üstlenecek.

Orb ne işe yarıyor?

Worldcoin girişiminin 2023 yılında çalışmalarına başladığını hatırlamakta fayda var. Şirket çeşitli hizmetler sağlamanın yanı sıra aynı adı taşıyan bir kripto para birimini de piyasaya sürmüştü. Fakat bu yalnızca kişinin kimliği onaylandıktan sonra kullanılabiliyordu. Kimlik doğrulama işlemleri için Orb adı verilen bir küre kullanılmaya başlandı.

The Verge’nin haberine göre Orb’un görevleri arasında gerçek bir insanı bir robottan ayırmak için gözlerin irisini taramak gibi önemli işlevler yer alıyor. Ancak görünüşe göre yenilenen cihaz, kripto para alanında yaşadığı düşük talep nedeniyle bir dönüşüm gösterdi. Şirket bu yüzden kimlik belirleme hizmetlerine odaklanarak kripto faaliyetlerinden vazgeçmeye karar verdi.

“İnsanlar ve yapay zeka nasıl bir arada olacak?”

World gerçek insanları daha iyi taklit edebilen yapay zeka teknolojileri geliştikçe kimlik doğrulama sistemlerine olana talebin artacağını vurguluyor. World’ün temsilcileri modern dünyada yepyeni bir varoluşsal problemin doğacağına işaret ederek şu felsefi problemi ortaya koyuyor:

“Şimdi insanlık yeni bir varoluşsal soruyla karşı karşıya: İnsanlar ve yapay zeka nasıl bir arada var olacak?” Her insana erişim sağlamak için daha fazla Orb’a ihtiyacımız var. Muhtemelen bugün sahip olduğumuzdan bin kat daha fazla Orb… Sadece daha fazla Orb değil, daha fazla yerde daha fazla Orb…”

World projesinin liderliğini üstlenen Alex Blania, şirketin bu noktada biyometrik tanımlama amacıyla gözün irisini tarayacak yeni cihazlar geliştirmeye odaklandığını aktarıyor. NVIDIA Jetson bilgi işlem modülüyle donatılan bu teknolojinin satışlarına halihazırda başlandığı ifade ediliyor. Türkiye’den bir Orb sipariş etmek isteyen kullanıcılar, 3 bin 564 TL’lik (100 dolar) bir ön ödeme gerçekleştirerek başvuruda bulunabiliyor.

Son olarak World’ün şimdiye kadar 7 milyondan fazla “benzersiz insanı” doğruladığı aktarılıyor.

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