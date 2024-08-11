OnePlus Nord 4 teste girdi: Tamir konusunda sınıfta kaldı

Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan OnePlus Nord 4 yüksek performansı ile orta seviye akıllı telefon pazarında güçlü bir seçenek haline geldi. Şu anda piyasada mevcut olan pek çok modelde gördüğümüz cam ve plastik malzemeler yerine arka panelde metal malzemeyi kullanmayı tercih eden şirket, göz alıcı görünümüyle öne çıkan bir model ortaya koydu. Ancak ne yazık ki cihazla alakalı yapılan son testler beklentileri biraz havada bıraktı.

OnePlus Nord 4 sökme testi videosu ile karşımıza çıktı. PBKreviews adlı YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videoda cihaz bir tamir teknisyeninin elinde söküldü. Videodaki uzman kişi cihazın metal malzeme ile hoş bir görünüm yaratsa da ne yazık ki bunun tamir sürecini daha karmaşık bir yapıya büründürdüğünü dile getirdi.

OnePlus Nord 4 tamir testinde beklentileri karşılayamadı

Bilindiği üzere OnePlus Nord 4 arka tarafta çift renk tonu ile birlikte iki ayrı malzeme kullanıyor. Bunlardan ilki cihaza hoş bir doku kazandıran metal malzeme olurken, telefonun üst kısmında iki kamerayı ve LED flaş halkalarını barındıran cam bir panel yer alıyor. Bu kısım metal malzemenin radyo frekanslarını engelleyebileceği ve aynı zamanda mobil ağ bağlantısının performansını zayıflatabileceği gerekçesiyle 5G sinyalini optimize etmeye imkan tanıyor.

Uzmana göre bu durum cihazın iç kısmına erişimi zorlu bir hale getiriyor. OnePlus Nord 4 modelinin cam kısmının oldukça kolay bir şekilde zarar görebilecek hassaslıkta olduğu belirtiliyor. Metal parçanın çıkarılmasının ise daha da zor olduğu, bu noktada özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Tüm bu hassas süreçleri tamamladıktan sonra cihazın donanımına ulaşılabiliyor.

Telefonun iç kısmı diğer cihazlara göre pek fazla farklılık içermiyor. Videoda uzman, sökme işlemi sırasında metal ve cam panelin çıkarılma sürecine atıfta bulunarak bununla ilgili dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Aksi halde telefonun zarar görebileceğinden söz ediliyor.

OnePlus Nord 4 tamir testinden 10 üzerinden 4 puan alarak ne yazık ki beklentilerin altına kaldı. Cihaz tamir edilebilirlik konusunda rakiplerine göre en kötü derecelerden bir tanesine sahip oldu. Galaxy A55 modelinin geçtiğimiz aylarda yine aynı testten 10 üzerinden 8,5’lik başarılı bir puanla çıktığını belirtelim.

OnePlus Nord 4 özellikleri