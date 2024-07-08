OnePlus Nord 4 güçlü özellikleri ile Geekbench’te görüldü

OnePlus ilerleyen günlerde gerçekleştireceği lansman etkinliği ile merakla beklenen akıllı telefon modelini nihayet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle karşımıza çıkan OnePlus Nord 4’ün lansman etkinliği için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulacak olan ürün, lansmana günler kala sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Performans canavarı özellikleri ile adından söz ettirecek OnePlus Nord 4 kıyaslama platformu Geekbench’te görüldü. Heyecanla beklenen cihazla alakalı yeni bilgiler burada ortaya çıktı. Cihazın donanımına dair merak uyandıran birçok nokta şimdiden aydınlığa kavuştu. İşte detaylar…

OnePlus Nord 4 özellikleri ortaya çıktı

CPH2661 model numarası ile Geekbench platformunda görülen OnePlus Nord 4 cihazı dikkatleri üzerinde topladı. Geekbench’in tek çekirdekli testlerinden 1.866 puan alan cihaz, çok çekirdekli testlerde ise 4.216 puanla karşımıza çıktı. Platformda yer alan bilgilere göre telefonun 2,80 GHz’de bir ana çekirdeğe, 2,61 GHz’de iki orta çekirdeğe ve 1,90 GHz’de üç verimli çekirdeğe sahip bir sekiz çekirdekli bir işlemcinin yer alacağı ifade edildi.

Geekbench platformunda bu işlemci yapılandırmasının hangi yonga setiyle eşleştiği tam olarak ifade edilmese de tahminlere göre bu çip Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 olarak karşımıza çıkacak. Performans açısından karşılaştırma gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için daha önce bu çipin Realme GT 6T, Realme GT Neo 6 SE ve OnePlus Ace 3V gibi telefonlarda da yer aldığını belirtmekte fayda var.

Güçlü özellikleri ile öne çıkacak OnePlus Nord 4 modeli Geekbench’te 8 GB RAM kapasitesi ile karşımıza çıkıyor. Cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışacağı ifade ediliyor. Muhtemelen cihaz birkaç ay sonra Android 15 yazılımına da yükseltilebilecek.

Yakın zaman önce sıra dışı tasarımı ile dikkat toplayan OnePlus Nord 4, iddialara göre 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP Sony IMX335 ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapacak. Telefonun ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası yer alacak. 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 2.150 nit tepe parlaklığa sahip 6,74 inç OLED ekran ile etkileyici bir görüntüleme deneyimi sağlanacak.

Geekbench’te 8 GB RAM ile görülen yeni OnePlus telefonunun 16 GB’a kadar RAM seçenekleriyle donatılacağı öne sürülüyor. Bununla birlikte cihazda 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerinin bulunacağı tahmin ediliyor. 100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil ile gelmesi beklenen ürün, 16 Temmuz tarihinde resmen duyurularak nihayet tüketicilerle buluşacak.