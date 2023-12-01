OnePlus 12 yüksek performansıyla AnTuTu’da rekor kırdı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus çok yakında yeni cihazıyla hayranları karşısına çıkacak. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapması beklenen amiral gemisi telefon, şimdiden büyük bir ilgi toplamış durumda. Digital Chat Station, Weibo’dan yaptığı son paylaşımda OnePlus 12 modelinin performans rekoruna imza atan AnTuTu puanını açıkladı.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen OnePlus 12, yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Digital Chat Station’ın iddialarına göre cihaz, AnTuTu v10 platformunda 2.333.033 puan elde etmeyi başardı. Bu puanla birlikte telefon, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek skora ulaştı.

OnePlus 12 AnTuTu testi sonuçları

Heyecanla beklenen OnePlus 12, AnTuTu testinde farklı yönleriyle dikkat topladı. CPU için 533.566 puan , GPU için 904.961 puan , MEM (bellek) için 538.511 ve UX (kullanıcı deneyimi) için 355.995 puan elde eden cihaz, bu yüksek performansa erişebilmek adına gelişmiş buhar soğutma sisteminden yararlandı.

OnePlus’ın beklenen amiral gemisi telefonu, yüksek bir oyun performansı vaat ediyor. Telefonun oyun performansını optimize edebilmek adına şirket, oyun geliştiricileri ve yonga üreticileri ile birlikte çalıştıklarını vurguluyor.

OnePlus Çin Başkanı Li Jie’nin yaptığı açıklamaya göre bu sayede marka, en zorlu senaryolarda dahi herhangi bir problem olmadan, istikrarlı bir oyun deneyimine ev sahipliği yapıyor. Yapılan testler sonucunda Genshin Impact ve Honor of Kings gibi popüler oyunlarda üst düzey bir performansa erişildiği ifade ediliyor.

OnePlus 12’den neler bekleniyor?

Güçlü bir donanımı bünyesinde taşıyacak OnePlus 12, 4.500 nit tepe parlaklığa sahip ekranla gelecek. Bu sayede cihaz, akıllı telefonlar arasında en parlak ekran unvanına sahip olacak. Doğrudan güneş ışığı altında bile optimum görünürlük elde edilmesine olanak sağlayacak model, OPPO’nun geliştirdiği özel bir P1 Screen çipine ev sahipliği yapacak. Piksel düzeyindeki kalibrasyon algoritması ile beraber ekran kalitesinde olağanüstü bir verimlilik sunulacak.

OnePlus’ın yeni telefonu, kamera yetenekleri ile de beğeni toplayacak. Cihazın 50 MP Sony LYT-808 ana kamera, 64 MP Omnivision O64B telefoto lens ve 48 MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lense sahip olacağı iddia ediliyor.

Merakla beklenen telefon, 5 Aralık tarihinde Çin’de piyasaya çıkacak. Telefonun küresel pazarda raflara geleceği tarih ise 24 Ocak 2024 olarak belirtiliyor.

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