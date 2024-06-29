OnePlus 12 ve OnePlus Open için Android 15 Beta 2 süprizi

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sistemi güncellemesi çok yakında kararlı sürümü ile piyasaya sunulacak. İlk kez Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O 2024 etkinliğinde kullanıcılara duyurulan güncelleme muhtemelen Ağustos-Eylül aylarında nihai versiyonlarıyla kullanıcıların erişimine açılacak. Yeni güncelleme için Beta sürümlerini test etmeye devam eden şirket, yakın zaman önce güncellemeyi OnePlus 12 ve OnePlus Open cihazlarına taşıdı.

OnePlus 12 ve OnePlus Open cihazlarına gelen Android 15 Beta 2 güncellemesi bugün itibariyle kademeli bir şekilde Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Siz de Beta programına kayıtlıysanız hemen cihazınıza yeni güncellemeyi indirebilirsiniz. Peki ya yeni güncellemeyle birlikte OnePlus telefonlarda neler değişecek? İşte ayrıntılar…

Android 15 Beta 2 ile OnePlus 12 ve OnePlus Open’da neler değişiyor?

Google’ın geliştirdiği yeni Android güncellemesi OnePlus cihazlarda çok sayıda değişikliğe yardımcı olacak. Yeni Beta güncellemesiyle OnePlus 12 ve OnePlus Open’da şu hatalar çözüme kavuşturulacak:

Sistem

Sistemin kararlılığı ve performansı artırıldı.

Auto Pixlate işlevinin ekran görüntüsü önizlemesi sırasında başarısız olmasına neden olan sorun düzeltildi.

Bölünmüş ekrandaki bazı sorunlar giderildi.

Bağlantı

Belirli senaryolarda meydana gelen Bluetooth uyumluluk sorunları düzeltildi.

Çoklu Ekran Bağlantısı işlevinin PC veya tablete bağlanırken problem çıkarmasına neden olan bazı sorunlar giderildi.

Güvenlik ayarları değiştirildikten sonra kişisel etkin noktanın açılamaması sorunu düzeltildi.

Kamera

Belirli senaryolarda kameranın bazı işlevsel sorunları giderildi.

Belirli senaryolarda Akıllı Görüntü Matlaştırma işlevinde oluşan arıza sorunu düzeltildi.

Uygulamalar

Bazı üçüncü taraf uygulamalarıyla uyumluluk sorunları çözüldü.

OnePlus Community’den gelen bilgilere göre OnePlus 12 ve OnePlus Open cihazlarında spesifik olarak şu problemler yer alıyordu:

OnePlus 12

Müzik çalarken kontrol merkezini aşağıya doğru çekip medya oynatıcı panelindeki medya çıkış düğmesine tıkladığınızda sistem arayüzünün çalışması durur.

Fotoğraf çekerken yüksek çözünürlük moduna geçildiğinde kamera donabilir.

Duvar Kağıtları ve stil bölümünde simge stilini ayarlarken Aquamorphic simgeler ile özel simgeler arasında geçiş başarısız olabilir.

Bazı senaryolarda olasılıksal kararlılık sorunları yaşanmaktadır.

OnePlus Open

Belirli senaryolarda ekran bölündükten sonra son görev kartı kaybolmuyor.

Belirli senaryolarda fotoğraf çekildikten sonra fotoğrafta ProXDR düğmesi görünmüyor.

Harici ekrandaki önyükleme animasyonu arayüzü eksik.

Masaüstünde kayan pencereyi açtıktan sonra, ana ekran ile dış ekran arasında geçiş yaparken görev çubuğu anormal şekilde görüntüleniyor.

Müzik çalarken kontrol merkezini aşağıya doğru çekip medya oynatıcı panelindeki medya çıkış düğmesine tıkladığınızda sistem arayüzünün çalışması durur.

Duvar Kağıtları ve stilde simge stilini ayarlarken, Aquamorphic simgeler ile özel simgeler arasında geçiş başarısız oldu.

Bazı senaryolarda olasılıksal istikrar sorunları vardır.

Çok sayıda iyileştirme ve düzeltmeye ev sahipliği yapan OnePlus 12 ve OnePlus Open cihazları Android 15 Beta 2 güncellemesi ile birlikte bu sorunları çözüme kavuşturuyor. Ancak yine de cihazlarda halen daha birçok başka hata yer aldığı için istikrarlı bir mobil deneyim yaşamak isteyen kullanıcıların bu güncellemeyi indirmeleri tavsiye edilmiyor.