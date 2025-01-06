NVIDIA, Jensen Huang’ın imzaladığı klasik ekran kartları için çekiliş yapıyor

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın imzaladığı nostaljik GPU'lar çekilişle hediye edilecek.

Düzenlenen çekilişte dünyanın ilk ekran kartı olarak da bilinen GeForce 256 yer alıyor.

Bunun yanı sıra GeForce 8800 Ultra ve GeForce GTX 1080 Ti da yine çekilişle yeni sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang tarafından imzalanan klasik ekran kartları için özel bir çekiliş düzenleniyor. Şirketin resmi X hesabından paylaştığı bilgilere göre üç eski GPU modeli Huang’ın imzasıyla markanın şanslı bazı hayranlarına hediye edilecek.

NVIDIA’nın düzenlemiş olduğu bu heyecan dolu çekiliş, dünyanın ilk ekran kartı olan GeForce 256 da dahil olmak üzere nostaljik bazı seçenekleri içerecek. Oyunseverler için unutulmayacak bir hatıra sunmayı amaçlayan şirket, katılım şartlarını oldukça basit tutarak herkesin şansını denemelerine imkan sağlayacak. İşte NVIDIA tarafından düzenlenen çekilişle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

NVIDIA üç efsane GPU’sunu takipçilerine hediye ediyor

NVIDIA çekilişinde yer alan ilk ekran kartı, “dünyanın ilk GPU’su” olarak da bilinen GeForce 256 modeli olacak. İmzaya ek olarak plaket, klasik bileşeni gerçek bir sanat eserine dönüştüren bir kompozisyonla çerçevelenmiş olarak gelecek. Oyunseverler ve koleksiyonerler tarafından heyecanla karşılanan çekiliş, bunun yanı sıra iki GPU daha içerecek.

Çekilişte yer alacak ikinci ekran kartı CUDA çekirdekli ilk GPU olarak bilinen GeForce 8800 Ultra olacak. Bunlardan üçüncüsü ve sonuncusu ise GeForce GTX 1080 Ti olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda şirket, bu ilgi çekici yeni kampanyayla birlikte ekran kartı geçmişini de hayranlarına yeniden anlatma şansına sahip olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kullanıcıların gönderiye #GeForceGreats yorumunu yazmaları gerekiyor. Bir pazarlama stratejisi olarak bu çekilin NVIDIA adına iyi bir fikir olduğu açık görünüyor.

NVIDIA, CES 2025’te neler tanıtacak?

NVIDIA, CES 2025 hazırlıkları kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyeceğini zaten açıklamıştı. Bunların arasında 400 oyunculu bir Lan Party planlanıyor.

Söylentiler arasında GeForce RTX 50 ile birlikte DLSS 4’ün de duyurulması yer alıyor. Bir başka söylentiye göre ise RTX 5080’in bu ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre NVIDIA, GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 GPU’larını CES’e getirmeye hazırlanıyor.