NVIDIA ekran kartlarına dünya çapında yüzde 15 zam

Nvidia dünya genelinde ekran kartı fiyatlarını yükseltti.

Küresel olarak GPU fiyatlarına yüzde 15 oranında zam geldi.

NVIDIA, ekran kartı fiyatlarını dünya çapında artırdı. Tayvanlı internet sitesi Digitimes’ın haberine göre şirket, yapay zeka yatırımları için ev bilgisayarları ve sunucular için GPU’larının fiyatını yüzde 15’e kadar artırdı. Fiyat artışının sebebi şirketin karlılığında istikrarı sağlamak olarak belirtildi.

Üretken yapay zekanın patlamasıyla pazarın en değerli şirketlerinden biri haline gelen NVIDIA’nın gelirinin bir kısmı son çeyrekte etkilendi. Çin’e H20 çiplerinin satışının yasaklanması mali kayba yol açtı. Buna rağmen NVIDIA kar etmeye devam ediyor. Fakat elbette ki beklediği kadar değil…

Fiyat artışının perde arkası

NVIDIA’nın dünya genelinde GPU fiyatlarını artırmasının nedenlerinden biri de çip üretiminin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak olarak biliniyor. TSMC, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde bir fabrika inşaatına yatırım yapıyor.

Tesis halihazırda ev bilgisayarlarına yönelik RTX 5000 serisi GPU’larda kullanılan bir litografi olan 4nm yongalar üretiyor. TSMC’nin ABD’de bu litografiyle üretilen yonga plakaları üretmek için yaptığı 165 milyar dolarlık yatırımın birine aktarılması gerekiyor. Vakaların büyük çoğunluğunda ise bu kişi müşteri oluyor.

GPU fiyatlarındaki yüzde 15’e varan artış sunuculara yönelik ekran kartlarında kullanılan modeller için geçerli. Bu donanım aynı zamanda üretken yapay zekaların geliştirilmesinde de kullanılıyor. Ünlü oyun GPU’ları RTX 5000’de ise yüzde 5 ila 10 arasında bir artış görülebilir.

NVIDIA gelirlerini artırmaya devam ediyor

Şirketin 2025 mali yılı dördüncü çeyrek mali raporu, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans gösterdi. Çeyrek bazında gelirlerde yüzde 12, yıllık bazda ise yüzde 78 artışla 39,33 milyar dolara ulaştı.

Veri merkezi geliri, çeyrek bazında yüzde 16, yıllık bazda ise yüzde 93 artışla 35,6 milyar dolar oldu. Toplam brüt kar marjı yüzde 73 olarak gerçekleşti.

2026 mali yılının ilk çeyreğine bakıldığında tahmini gelir yaklaşık 43 milyar dolar olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında bir artış gösteriyor.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 262’lik orana göre önemli ölçüde düşük görünüyor. Brüt kar marjının yüzde 70’e ulaşması bekleniyor.

NVIDIA’nın bir sonraki mali raporunu Mayıs ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.