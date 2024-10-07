Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kişisel serveti Intel’in piyasa değerini geçti

Teknoloji dünyasının yapay zeka çözümlerine yönelmesinden bu yana Nvidia şirketinin hisse değeri çılgın bir yükselişe geçti. Etkileyici AI çözümleri sayesinde şirket kısa bir süre için dünyanın en değerli şirketi konumuna bile yerleştirdi.

Fakat bu süreçte Intel ne yazık ki özellikle de 13. ve 14. nesil bilgisayar çipleriyle ilgili sorunlar yüzünden pek de iyi bir dönem geçirmiyor. Nvidia ve Intel arasındaki piyasa dengesi çoğu insanın fark edebileceğinden aslında çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Güncellenen hisse değerleri ile birlikte ise bu uçurum daha da açıldı. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kişisel serveti şu anda Intel’in toplam piyasa değerini geride bırakarak büyük bir dikkat topladı.

Nvidia, Intel ile arasındaki “uçurumu” hızla büyütüyor

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kişisel serveti 109,2 milyar doları gördü. Buna yalnızca Nvidia’nın 75 milyon hissesi değil, aynı zamanda başka yatırımları da dahil durumda. Bu da Huang’ı Forbes milyarderler listesinde 11. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli yönetici şu anda Google, Dell ve Bloomberg gibi şirketlerin milyarder liderlerine çok yakın bir konuma geldi.

TomsHardware’ın haberine göre Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kişisel serveti şu anda 96,39 milyar dolar civarında olan hisse değerine sahip Intel’i geçmeyi başardı. Elbette ki hiç kimse Huang’ın Intel’i satın almak için hisselerini ve diğer yatırımlarını geri çekmesini beklemiyor. Fakat bunun gerçekleşmesi ihtimali bile büyük bir dikkat topladı. Küçük bir olasılık da olsa bu durumun piyasada çok etkili bir hareket olacağı düşünülüyor.

Google, Apple, Oracle, Microsoft ve diğer pek çok şirketin devasa yatırımları da dahil olmak üzere yapay zekanın tüm alanlarda kullanılmasına yönelik artan ilerlemeyle birlikte, Nvidia’nın hisselerinin daha da fazla değer kazandığını görme eğilimi var. Sonuç olarak da hissedarların servetlerinin ciddi bir oranda arttığı görülüyor.

Intel’in hisse değerindeki bu inanılmaz düşüş, son haftalarda bazı büyük teknoloji devlerinin bu şirketi satın alabileceği söylentilerini gündeme getirdi. Yakın zamanda Qualcomm ve ARM gibi firmaların Intel’i satın alabileceği öne sürüldü. Bu düşüşün devam etmesi halinde benzer söylentilerin daha da artacağı ve belki de bu durumun gerçeğe dönüşerek şirketin satılabileceği düşünülüyor.