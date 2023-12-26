Nubia Z60 Ultra bir saniyede satış rekoru kırdı

ZTE’nin geliştirdiği yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, piyasaya çıktıktan yalnızca bir saniye sonra satış rekoru kırmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Çin pazarında resmi olarak duyurulan üst segment model, 24 GB RAM kapasitesi ve etkileyici ekran altı kamerasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Olağanüstü bir performans vaat eden cihaz, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla rafları adeta silip süpürdü.

Nubia Z50 Ultra ile benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, üç renk seçeneğiyle piyasaya sunuldu. Siyah ve gümüş renk seçeneklerinin yanı sıra ünlü ressam Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosundan esinlenen özel bir sürüm bulunuyor. Tüm bu ilgi çekici faktörler, telefonun kısa sürede etkileyici bir satış başarısına ulaşmasına ön ayak oluyor.

Nubia’dan etkileyici satış başarısı

Nubia’nın yeni performans canavarı telefonu kısa süre önce Çin’de piyasaya çıktı. Ön sipariş aşamasından sonra ilk satışları nihayet bugün gerçekleştirilmeye başlayan model, çarpıcı bir başarı kaydederek sadece bir saniyede 1 milyar Çin Yuanı gelir elde etti. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 milyar 220 milyon 532 bin TL’ye tekabül ediyor.

Gizmochina tarafından aktarılan bilgilere göre Nubia Z60 Ultra modeli 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip seçeneğiyle 4 bin 299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 18 bin TL) karşılığında satılıyor. Cihazın en güçlü sürümü olan 24 GB RAM + 1 TB depolama seçeneğiyse 5 bin 999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 24 bin 500 TL) fiyat etiketiyle listeleniyor. Fakat ilk satışlarda temel modelin fiyatı 3 bin 999 Çin Yuanı’na (vergiler hariç yaklaşık 16 bin 800 TL) düşürülüyor.

Nubia Z60 Ultra teknik özellikleri