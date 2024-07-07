Nokia Lumia serisinin mirasını taşıyacak yeni HMD telefonları nasıl görünecek?

Bir döneme damgasını vuran Nokia Lumia serisi Windows Phone işletim sistemi ve kendine has modern tasarımı ile unutulmaz telefon serileri arasına girdi. Nokia markasının sahibi olan HMD Global şirketi şu sıralar Lumia serisini yeniden hayata geçirmeye odaklandı. Geçtiğimiz haftalarda şirketin Lumia’ya benzer tasarıma sahip yeni modeller üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. İnternet kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu hamleyle ilgili şimdi yeni detaylar geldi.

Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Global tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modeli Nokia Lumia efsanesinin meşhur Fabula tasarım çizgisini sürdürecek. Canlı renklere sahip olacak bu model, bir dönemi adeta kasıp kavuran klasik Lumia’yı 5G bağlantı desteği ve güçlendirilmiş özelliklerle yeniden karşımıza çıkaracak.

Nokia Lumia modernize edilmiş olarak geliyor

HMD_MEME’S’in X platformundan paylaştığı görüntü, Nokia Lumia klasiğinden ilham alan yeni HMD telefonlarının tasarımı hakkında ilk ipuçlarını bizlere veriyor. Yayınlanan görüntüde cihazın mavi, sarı, yeşil, pembe ve kırmızı gibi ilgi çekici renklerle süsleneceği görülüyor. Cihazın aşağıdaki görsele benzer bir tasarımla raflara geleceği iddia ediliyor.

HMD’nin Nokia Lumia ailesinden esinlenerek tasarlanan yeni telefonu şık ve etkileyici tasarımının yanı sıra orta seviye pazarı için rekabetçi özellikleriyle de dikkat çekecek. Ön tarafta su damlası çentiğiyle gelecek model, selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 MP’lik bir lens taşıyacak. Cihazın çift arka kamerasında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lense yer verilecek.

6,67 inç Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip OLED ekranla karşımıza çıkacak yeni HMD telefonu günlük kullanım için son derece ideal bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz, 120 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılara akıcı bir mobil deneyim kazandıracak.

Unisoc T760 çipinden güç alacak telefon 5G bağlantı desteğiyle gelecek. Böylelikle fiyatına göre hızlı ve verimli bir işlemci performansından yararlanılacak. Lumia serisini yeniden doğuracak HMD telefonu 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanıyla satışa sunulacak.

Son dönemlerde klasik Nokia telefonlarını modernize ederek yeniden piyasaya çıkaran HMD Global, orta segment yeni telefonuyla geniş bir tüketici topluluğunu hedef alacak. Nostalji tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran ürün yaklaşık 300 Euro fiyat etiketi ile satılacak. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 10 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

Peki ya siz Nokia Lumia serisinin yeniden piyasaya sunulması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Orta seviye telefon pazarına hitap eden ve nostalji duygularınızı kabartacak böyle bir cihazı satın almayı sizler düşünür müydünüz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.