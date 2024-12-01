Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak? İşte yeni iddia

Nintendo'nun yeni nesil hibrit oyun konsolu Switch 2 ile ilgili yeni bir çıkış tarihi iddiası geldi.

Son raporlara göre cihaz, beklenenden daha erken bir tarihte duyurulacak.

Ocak ayında duyurulması beklenen modelin Mart'ta dünya çapında satışa çıkacağı söyleniyor.

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Japon oyun devi Nintendo’nun merakla beklenen yeni taşınabilir konsol cihazı, bir dizi iyileştirmeyle birlikte gelerek mevcut Swift’in halefi olarak pazarlanacak.

Ortaya çıkan son raporlar, heyecan uyandıran konsolun beklenenden daha erken gelebileceğini gösteriyor. Nintendo şirketine yakın kaynaklara göre Japon firma, konsol cihazı için resmi duyuruyu Ocak 2025’te yapmayı ve ardından aynı yılın Mart ayında dünya çapında lansman gerçekleştirmeyi planlıyor.

Nintendo Switch 2 rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacak

Nintendo yeni konsolun seri üretimini Eylül 2024’ten bu yana devam ettiriyor. Şirket şu anda 650 binden fazla üniteyi çeşitli bölgelere dağıtıyor. Bu önemli rakam, Nintendo’nun ilk talebi karşılamak için yeterli stok sağlayarak büyük ölçekli bir lansmana hazırlandığını bizlere gösteriyor.

Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre merakla beklenen Swich 2 cihazı rekabetçi bir satış fiyatı ile piyasaya çıkış yapacak. Tahminler doğrultusunda beklenen bu modelin yaklaşık 400 dolar seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı vurgulanıyor. Güçlü teknik özelliklere ve hibrit formatıyla çok yönlü bir oyun deneyimine odaklanacak olan ürün, bu sayede tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olacak.

Hem televizyonda hem de taşınabilir modda oyun oynamanıza olanak tanıyan hibrit format, Switch 2’nin temel özelliklerinden biri olmaya devam edecek. 2017 yılında gerçekleşen Switch lansmanından bu yana devam eden bu yaklaşım, taşınabilir oyun pazarında devrim yaratan orijinal modelle başarısını kanıtladı. Anlaşılan o ki şirket bunu gelecek nesillerde de uygulamayı sürdürecek.

Switch’in halefi geriye dönük uyumluluğa sahip olacak

Kullanıcılar tarafından en çok beklenen özelliklerden biri de orijinal Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk sunup sunmayacağı oluyor. Kullanıcıların ısrarla talep ettiği bu özellik, oyuncuların mevcut oyun kitaplıklarına erişmelerini sağlayarak yeni konsola önemli bir değer katacak.

Bunun yanı sıra Nintendo Switch 2, 2017’de çıkış yapan orijinal modele göre önemli iyileştirmeler getirmeyi vaat ediyor. Yeni sürümün başlıca yenilikleri arasında, oyunculara daha sürükleyici bir görsel deneyim sunacak olan 8 inçlik LCD ekran yer alıyor.

Switch 2’nin kalbinde 8 GB LPDDR5 RAM’in eşlik ettiği Nvidia Tegra 239 işlemci yer alıyor. Bu donanım kombinasyonu, daha iyi grafik kalitesi için ışın izleme gibi gelişmiş teknolojilerin yanı sıra konsolun 1080p çözünürlükteki oyunları daha akıcı bir şekilde desteklemesine olanak tanıyacak.

Cihazın temel depolama alanı 64 GB eMMC olacak. Fakat Nintendo’nun mevcut modelde olduğu gibi microSD kartlar aracılığıyla genişletme olasılığını sürdürmesi muhtemel görünüyor.

Peki ya siz Ocak 2025’te duyurulması beklenen Nintendo Switch 2’den neler bekliyorsunuz?