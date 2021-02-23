Netflix’ten otomatik içerik indirme özelliği: Sizin İçin İndirilenler

Popüler medya içerik platformu Netflix, yaklaşık üç yıl önce kullanıcıların internete bağlı olmadığı halde sevdiği içerikleri mobil cihazlarına indirebilecekleri Akıllı İndirme özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bunu “Sizin İçin İndirilenler” özelliği ile bir üst seviyeye taşımış durumda.

Netflix’in “Sizin İçin İndirilenler” özelliği, kısaca kullanıcıların tercihlerine göre önerilen dizi veya filmleri otomatik olarak mobil cihazlara indirmeyi sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar internet bağlantısı olmasa dahi her zaman sevebileceği dizi bölümleri veya filmleri mobil cihazında izlemeye hazır halde bulabilecekler.

“Sizin İçin İndirilenler” özelliği kapsamında indirilen içerikler, kullanıcıların daha önce izlediği veya beğenmiş olduğu dizi ve filmlere benzer içeriklerden oluşacak. Özetle Netflix, kullanıcı tercihlerine göre şekillenen içerikleri otomatik olarak indirecek ve mobil cihazda çevrimdışı olarak izlemeye hazır halde tutacak. Bu sayede internet erişimi olmasa dahi kullanıcının elinin altında her daim izleyebileceği bir içeriği olacak.

Otomatik olarak indirilen bu içeriklerin kontrolünün kullanıcıya bırakıldığını da belirtmemiz gerekiyor. Yani “Sizin İçin İndirilenler” özelliğini istediğiniz zaman açıp kapatabilir veya cihazınıza (GB cinsinden) ne kadar içerik indirileceğini belirleyebilirsiniz.

Sizin İçin İndirilenler özelliği nasıl kullanılır?

Özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli:

Mobil cihazınızdaki İndirilenler sekmesine giderek Sizin İçin İndirilenler özelliğini açın. Cihazınıza indirilmesini istediğiniz içerik miktarını (1GB, 3GB veya 5GB) seçin ve Aç seçeneğine dokunun.

Yeni özelliğin şimdilik sadece Android cihazlarda kullanıma sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. iOS kullanıcıları ise yakın zamanda bu özelliğe kavuşmuş olacak.