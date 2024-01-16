Netflix Türkiye üyelik ücretleri için 2024 yılının ilk zammını açıkladı. Dünyanın en büyük dijital streaming servisi, ne yazık ki bu sabah ülkemizdeki kullanıcılarını üzen bir haberle karşımıza çıktı. Gelen son zamla birlikte Netflix’teki en ucuz paket 119,99 TL’yi gördü.

Bugün duyurulan güncel Netflix fiyatları pek çok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Şu anda bu fiyatlandırmanın yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli olduğunun altı çizilirken, ilerleyen zamanlarda mevcut abonelerin de bu fiyatlarla hizmetten faydalanmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

Netflix üyelik ücretleri – 2024

Popüler dijital platform Netflix üyelik ücretleri için büyük bir zamla karşımıza çıktı. Daha önce 99,99 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara hitap eden hizmet, şimdi gelen zamla beraber yeni kullanıcıları 119,99 TL başlangıç fiyatıyla karşılıyor. 149,99 TL’lik Standart plan 179,99 TL olarak görülürken, en üst düzey paket olan Özel plan ise 199,99 TL’den 229,99 TL’ye yükseldi.

Paket Eski fiyatlar Yeni fiyatlar Temel paket 99,99 TL 119,99 TL Standart paket 149,99 TL 176,99 TL Özel paket 199,99 TL 229,99 TL

Bu bağlamda Temel planın yalnızca tek bir cihaz desteğine sahip olduğunu ve kütüphanede yer alan içerikleri maksimum 720p HD çözünürlükte izlemeye izin veriyor. Standart planda kullanıcı sayısı 2’ye çıkarken, çözünürlük kalitesi ise 1080p’ye yükseliyor. Son olarak Özel plan ise 4 cihaza kadar izin verirken, ayrıca Ultra HD çözünürlük desteğine imkan sağlıyor.

Netflix’e nasıl üye olunur?

Netflix platformuna yeni kayıt olan kullanıcılar, artık yukarıda yer alan fiyatlandırmayla hizmetten yararlanabilecek. Artık uygulamada 199,99 TL’den başlayan fiyatlarla abonelik paketlerine erişim sağlanırken, adım adım Netflix’e kayıt olma işlemleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Öncelikle Netflix uygulaması ya da internet sitesini ziyaret edin. Üye Ol butonuna basın. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Abone olmak istediğiniz paketi seçin. Ödeme yöntemini seçip işlemleri tamamlayın. Üye Ol düğmesine tıklayın ve onaylayın.

Netflix aboneliği nasıl iptal edilir?

Netflix üyeliği iptal etmek de oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Eğer yeni fiyatlandırmayı yüksek bulduysanız ve platformdan ayrılmaya karar verdiyseniz, sırasıyla aşağıda yer alan adımları izlemeniz gerekiyor:

Netflix’e giriş yapın. Üst menüde yer alan Hesap bölümüne girin. Üyelik ve Ödemeler sayfasını açın. Üyeliği İptal Et butonuna basın. İptal Et düğmesine tıklayın ve onaylayın.

Peki ya siz Netflix Türkiye’nin üyelik ücretleri için uyguladığı yeni zamlarla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.