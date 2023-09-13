Netflix Türkiye abonelik fiyatı zamlandı

Netflix Türkiye kullanıcılarını üzecek bir haberle karşımıza çıktı ve abonelik fiyatı için zam yaptığını duyurdu. Üç farklı paket ile kullanıcılarına hizmet sağlayan dijital streaming platformu, artık abonelik fiyatlarında üç haneli rakamlara geçiş yaptı.

Netflix’in yeni zammı yalnızca Türkiye pazarı ile kısıtlı durumda. Dolayısıyla bu zammın döviz kurundaki hareketlenmeden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar ise gelen bu fiyat artışına sosyal medya aracılığıyla tepkilerini dile getiriyor. Peki ya güncel Netflix fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Netflix fiyatı ne kadar oldu? (2023)

Netflix platformu Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç farklı abonelik planı ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Temel paket 63.99 TL, Standart paket ise 97.99 TL karşılığında elde edilebiliyordu. Maksimum kalitede seyir deneyimi ve 4K + HDR çözünürlük gibi imkanlar vaat eden Özel paket ise 130.99 TL‘ye erişilebiliyordu. Gelen zam sonrasında ise başlangıç fiyatı 99.99 TL‘ye dayandı. Standart paket 149.99 TL olurken, Özel paketse 199.99 TL‘den ulaşılabiliyor.

Güncel Netflix fiyatı ile ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, paketlerin zamlı fiyatları ve sunduğu avantajlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Temel Paket (Aylık 99,99 TL): Bu paket, kullanıcılara yalnızca tek bir cihazda SD kalitesinde içerik izleme imkanı sunar. Özellikle bireysel kullanıcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak birden fazla cihazı aynı anda kullanma isteği olanlar için kısıtlayıcı olabilir.

Bu paket, kullanıcılara yalnızca tek bir cihazda SD kalitesinde içerik izleme imkanı sunar. Özellikle bireysel kullanıcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak birden fazla cihazı aynı anda kullanma isteği olanlar için kısıtlayıcı olabilir. Standart Paket (Aylık 149,99 TL): Standart paket, iki cihazda HD kalitesinde içerik izlemeyi mümkün kılar. Aileler veya ev arkadaşları için ideal bir seçenek olabilir. Fakat gelen son fiyat artışı, bu paketi tercih edenler için de önemli bir mali yük olabilir.

Standart paket, iki cihazda HD kalitesinde içerik izlemeyi mümkün kılar. Aileler veya ev arkadaşları için ideal bir seçenek olabilir. Fakat gelen son fiyat artışı, bu paketi tercih edenler için de önemli bir mali yük olabilir. Özel Paket (Aylık 199,99 TL): Özel paket, dört cihazda Ultra HD kalitesinde içerik izleme imkanı sunar. Bu seçenek, büyük aileler veya içerikleri yüksek kalitede izlemek isteyenler için cazip olabilir. Fakat aylık ücretin yüksekliği bazı kullanıcıları düşündürebilir.

Netflix aboneliği nasıl alınır?

Netflix’e abone olmak için yalnızca birkaç dakikanızı ayırmak yeterli olacaktır. Netflix aboneliği almak için aşağıdaki adımları sırasıyla izleyebilir ve seyir deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz:

Netflix.com/signup adresini ziyaret edin. Kayıt ol düğmesine basın. E-posta adresinizi ve şifrenizi doldurun. Üyelik planınızı seçin. Netflix üç farklı üyelik planı sunar: Temel, Standart ve Özel. Temel plan, tek bir ekranda 480p çözünürlükte içerik izlemenizi sağlar. Standart plan, iki ekranda 1080p çözünürlükte içerik izlemenizi sağlar. Özel plan, dört ekranda 4K çözünürlükte içerik izlemenizi sağlar. Uygun bir ödeme yöntemi seçin. Üyeliğinizi onaylayın.

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