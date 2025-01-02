Netflix rakibi Apple TV+ hafta sonu ücretsiz olacak

Apple TV+ yeni yıla özel kampanya ile birlikte bu hafta sonu ücretsiz olacak.

Netflix rakibi dijital platform, 4-5 Ocak 2025 tarihlerinde bedava erişilebilecek.

Netflix rakibi popüler dijital platformlardan biri olan Apple TV+ yeni yıla özel ücretsiz yayın müjdesi ile karşımıza çıktı. Sinema ve dizi severler için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Platformun bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceği açıklandı.

Apple’dan gelen bilgilere göre 4-5 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında orijinal filmler ve diziler de dahil olmak üzere platformun kütüphanesinin tamamına herhangi bir ücret, kayıt ya da abonelik olmaksızın erişim sağlanabilecek. Geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapan uygulama, yeni yıla özel sürpriziyle beraber daha önce platformu deneme imkanına sahip olan kişiler için önemli bir fırsat sağlayacak.

Apple TV+ uygulaması 4-5 Ocak’ta ücretsiz oluyor

Apple’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu sürpriz gelişme kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Dünya çapında kullanıcılar bu kampanyadan hızla yararlanmaya hazırlandı.

Bu kampanyaya erişmek için herhangi bir aboneliğe kaydolmanıza gerek kalmadan hafta sonu boyunca herhangi bir uyumlu cihazda Apple TV+ uygulamasını açmanız yeterli olacak. Çoğu kullanıcı için bu kampanya, aynı zamanda Noel tatilinin son günlerini yoğun bir art arda izleme seansıyla geçirmek için de mükemmel bir fırsat olacak.

Apple şimdiye kadar yalnızca yeni abonelere deneme süreleri veya bazı dizilerin ilk bölümlerini ücretsiz izleme olanağı sunuyordu. Bu kampanya sayesinde şirket yeni izleyiciler kazanmayı ve onları özel yapımlarının değerini keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Apple TV+ öne çıkan dizi-filmleri

Birçok ödüllü orijinal içeriğe ev sahipliği yapan Apple TV+ uygulaması geniş içerik yelpazesiyle adından söz ettiriyor. Küçük bir izleme tavsiyesi olarak platformda yer alan bazı öne çıkan yapımlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Diziler

The Morning Show (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon) Ted Lasso (Jason Sudeikis, Hannah Waddingham) Silo (Rebecca Ferguson, Rashida Jones) Severance (Adam Scott, Patricia Clarkson) For All Mankind (Joel Kinnaman, Michael Dorman) Foundation (Jared Harris, Lee Pace) Shrinking (Jason Segel, Harrison Ford) Pachinko (Kim Min-ha, Lee Min-ho) Black Bird (Taron Egerton, Paul Walter Hauser) Slow Horses (Gary Oldman, Kristin Scott Thomas)

Filmler

CODA (Emilia Jones, Troy Kotsur) Finch (Tom Hanks, Caleb Landry Jones) The Tragedy of Macbeth (Denzel Washington, Frances McDormand) Palmer (Justin Timberlake, Ryder Allen) Cherry (Tom Holland, Ciara Bravo) Greyhound (Tom Hanks, Stephen Graham) The Banker (Samuel L. Jackson, Anthony Mackie) Ghosted (Chris Evans, Ana de Armas) Tetris (Taron Egerton, Nikita Efremov) Spirited (Ryan Reynolds, Will Ferrell)

Son olarak Apple TV+ platformunun henüz Türkiye’de hizmet vermediğini belirtmekte fayda var. Ne yazık ki popüler dijital platformun ülkemize ne zaman geleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.